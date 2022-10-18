Обстрелы РФ по объектам энергетики. Обесточены более 1 тыс. населенных пунктов Украины – ГСЧС

Об этом спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий рассказал на брифинге 18 октября, трансляцию вело Военное телевидение Украины.
По его словам, речь, в частности, о городах и селах в Полтавской, Сумской, Львовской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Житомирской и Донецкой областях.
"На данный момент, по информации Минэнерго, остаются обесточенными 1162 населенных пункта. Это Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская и Херсонская области, включая оккупированные территории", – рассказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. Только в Киеве за последние два дня погибло в результате атак восемь человек (пятеро – 17 октября и трое – 18-го). Кроме того, повреждена треть украинских электростанций.
По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. Погибло в результате этих атак более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.