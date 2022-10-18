Обстрелы РФ по объектам энергетики. Обесточены более 1 тыс. населенных пунктов Украины – ГСЧС

Спикер ГСЧС рассказал, что обесточенными остаются около четверти населенных пунктов, которые лишились электроснабжения в результате обстрелов РФ Скриншот: Військове телебачення України / YouTube

Об этом спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий рассказал на брифинге 18 октября, трансляцию вело Военное телевидение Украины.

По его словам, речь, в частности, о городах и селах в Полтавской, Сумской, Львовской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Житомирской и Донецкой областях.

"На данный момент, по информации Минэнерго, остаются обесточенными 1162 населенных пункта. Это Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская и Херсонская области, включая оккупированные территории", – рассказал он.

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