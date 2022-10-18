Заводы Коломойского требуют в суде признать их потерпевшими от цен на электроэнергию – СМИ

В первом полугодии этого года Никопольский завод ферросплавов, несмотря на войну, получил прибыль в 223 млн грн, подчеркивает "РБК-Украина" Фото: Нікополь феросплавний / Facebook

Авторы материала напомнили: 21 сентября Апелляционная палата ВАКС постановила, что заводы Коломойского не являются потерпевшими, и предприятия обратились в суд еще раз.

"Исходя из принципа правовой определенности, суд не может принять иное решение и ни с того ни с сего признать заводы Коломойского потерпевшими. По словам адвокатов стороны защиты, в условиях военных действий, когда страна мобилизует все ресурсы для защиты от российских атак, у некоторых сил в Украине находятся время и ресурсы для раскачивания ситуации внутри страны", – сказано в статье.

В первом полугодии этого года Никопольский завод ферросплавов, несмотря на войну, получил прибыль в 223 млн грн, подчеркивает агентство.