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Заводы Коломойского требуют в суде признать их потерпевшими от цен на электроэнергию – СМИ

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В первом полугодии этого года Никопольский завод ферросплавов, несмотря на войну, получил прибыль в 223 млн грн, подчеркивает "РБК-Украина"
В первом полугодии этого года Никопольский завод ферросплавов, несмотря на войну, получил прибыль в 223 млн грн, подчеркивает "РБК-Украина"
Фото: Нікополь феросплавний / Facebook

19 октября в Высшем антикоррупционном суде назначено рассмотрение жалобы ферросплавных заводов бизнесмена Игоря Коломойского, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на данные на сайте суда. Предприятия во время войны требуют от государства признать их потерпевшими от уровня тарифов на электроэнергию в 2016–2019 годах в рамках уже закрытого судом дела "Роттердам плюс", отмечает агентство.

Авторы материала напомнили: 21 сентября Апелляционная палата ВАКС постановила, что заводы Коломойского не являются потерпевшими, и предприятия обратились в суд еще раз.

"Исходя из принципа правовой определенности, суд не может принять иное решение и ни с того ни с сего признать заводы Коломойского потерпевшими. По словам адвокатов стороны защиты, в условиях военных действий, когда страна мобилизует все ресурсы для защиты от российских атак, у некоторых сил в Украине находятся время и ресурсы для раскачивания ситуации внутри страны", – сказано в статье.

В первом полугодии этого года Никопольский завод ферросплавов, несмотря на войну, получил прибыль в 223 млн грн, подчеркивает агентство. 

Контекст:

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды. Досудебное расследование длилось с 2017 года. 

Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы требовали от прокуратуры возобновить уже закрытое дело "Роттердам плюс". Как писал "Главком", эти два завода бизнесмена Игоря Коломойского считают себя единственными потерпевшими от формулы. В октябре 2021 года Высший антикоррупционный суд отклонил иск заводов, они подали апелляцию

Теги: прокуратура, тарифы, электроэнергия, пострадавшие, ферросплавы, антикоррупционная прокуратура, Роттердам плюс, суд, ВАКС, Никопольский завод ферросплавов
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