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Глава САП отменил решение прокуроров о закрытии дела "Роттердам плюс"

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Клименко заменил группу прокуроров по делу
Клименко заменил группу прокуроров по делу
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

22 сентября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко отменил постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам плюс" как незаконное и необоснованное. Об этом САП сообщила в Facebook.

Клименко принял такое решение после изучения дела, исследования выводов прокуроров при закрытии этого уголовного производства и в координации с Национальным антикоррупционным бюро Украины, говорится в сообщении.

Одновременно с этим глава САП полностью изменил группу прокуроров по делу "из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования".

"Руководитель САП выявил многочисленные неувязки в выводах и аргументации прокурора при закрытии этого дела, неполноту исследования материалов дела прокурором, несоответствие выводов прокурора фактическим обстоятельствам уголовного производства", – отмечают в прокуратуре.

21 сентября коллегия Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене постановления прокурора САП о закрытии дела.

САП указывает, что ожидает полного текста этого решения суда и учтет правовые позиции, с которых оно было принято.

"Одновременно с этим незаконность и необоснованность решения прокурора о закрытии этого производства не вызывает у руководителя САП никаких сомнений", – заявили в САП.

Теги: Александр Клименко, НАБУ, САП, Роттердам плюс, ВАКС
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