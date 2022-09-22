Глава САП отменил решение прокуроров о закрытии дела "Роттердам плюс"

Клименко принял такое решение после изучения дела, исследования выводов прокуроров при закрытии этого уголовного производства и в координации с Национальным антикоррупционным бюро Украины, говорится в сообщении.

Одновременно с этим глава САП полностью изменил группу прокуроров по делу "из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования".

"Руководитель САП выявил многочисленные неувязки в выводах и аргументации прокурора при закрытии этого дела, неполноту исследования материалов дела прокурором, несоответствие выводов прокурора фактическим обстоятельствам уголовного производства", – отмечают в прокуратуре.

21 сентября коллегия Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене постановления прокурора САП о закрытии дела.

САП указывает, что ожидает полного текста этого решения суда и учтет правовые позиции, с которых оно было принято.

"Одновременно с этим незаконность и необоснованность решения прокурора о закрытии этого производства не вызывает у руководителя САП никаких сомнений", – заявили в САП.