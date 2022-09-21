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Апелляция ВАКС закрыла дело "Роттердам плюс"

Апелляция ВАКС не признала ЦПК стороной по делу, а ферросплавные заводы потерпевшими
Апелляция ВАКС не признала ЦПК стороной по делу, а ферросплавные заводы – потерпевшими
Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Коллегия апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда на заседании 21 сентября приняла окончательное решение по делу "Роттердам плюс". Трансляция велась на YouTube-канале палаты.

Коллегия судей отказала в отмене постановления прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела, а Центр противодействия коррупции не признала стороной по делу. Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы в этом деле не имеют статуса потерпевших, сказал председательствующий судья. 

"Определение суда набирает законную силу с момента оглашения, обжалованию не подлежит", – отметил он, зачитывая определения суда.

Полный текст документа будет обнародован 26 сентября, уточнил он. 

Контекст:

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды. Досудебное расследование длилось с 2017 года. 

Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы требовали от прокуратуры возобновить уже закрытое дело "Роттердам плюс". Как писал "Главком", эти два завода бизнесмена Игоря Коломойского считают себя единственными потерпевшими от формулы. В октябре 2021 года Высший антикоррупционный суд отклонил иск заводов, они подали апелляцию

Теги: антикоррупционная прокуратура, Роттердам плюс, уголовное производство, Центр противодействия коррупции, ВАКС
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