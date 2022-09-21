Апелляция ВАКС закрыла дело "Роттердам плюс"

Апелляция ВАКС не признала ЦПК стороной по делу, а ферросплавные заводы – потерпевшими Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Коллегия судей отказала в отмене постановления прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела, а Центр противодействия коррупции не признала стороной по делу. Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы в этом деле не имеют статуса потерпевших, сказал председательствующий судья.

"Определение суда набирает законную силу с момента оглашения, обжалованию не подлежит", – отметил он, зачитывая определения суда.

Полный текст документа будет обнародован 26 сентября, уточнил он.