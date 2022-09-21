Апелляция ВАКС закрыла дело "Роттердам плюс"

Коллегия судей отказала в отмене постановления прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела, а Центр противодействия коррупции не признала стороной по делу. Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы в этом деле не имеют статуса потерпевших, сказал председательствующий судья.
"Определение суда набирает законную силу с момента оглашения, обжалованию не подлежит", – отметил он, зачитывая определения суда.
Полный текст документа будет обнародован 26 сентября, уточнил он.
Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство.
Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды. Досудебное расследование длилось с 2017 года.
Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы требовали от прокуратуры возобновить уже закрытое дело "Роттердам плюс". Как писал "Главком", эти два завода бизнесмена Игоря Коломойского считают себя единственными потерпевшими от формулы. В октябре 2021 года Высший антикоррупционный суд отклонил иск заводов, они подали апелляцию.