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Высший антикоррупционный суд признал расследование дела "Роттердам плюс" незаконным – СМИ

Дело "Роттердам плюс" было закрыто еще в августе 2020 года. Впоследствии дело закрывали еще четыре раза
Дело "Роттердам плюс" было закрыто еще в августе 2020 года. Впоследствии дело закрывали еще четыре раза
Фото: depositphotos.com

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины постановила, что решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела "Роттердам плюс" было законным, а дальнейшее расследование не имело законных оснований. Об этом 27 сентября пишет "РБК-Украина" со ссылкой на копию полного судебного решения, которое есть в распоряжении агентства.

"Согласно тексту решения ВАКС, постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства от 20 мая 2021 года является законным, обоснованным и вынесенным в рамках дискреционных полномочий прокурора. Кроме того, высшая антикоррупционная судебная инстанция подтвердила, что в уголовном производстве не причинен ни один вред государственным или общественным интересам. Истцы, которые пытались обжаловать решение САП, – ОО ГПК и ферросплавные заводы Игоря Коломойского (АО "Запорожский завод ферросплавов" и АО "Никопольский завод ферросплавов") – не имеют никаких полномочий согласно решению суда", – анализируют авторы материала полученный документ.

Журналисты отметили, что суд апелляционной инстанции не высказал возражений в части выводов следственной судьи первой инстанции по истечении срока досудебного расследования.

"Это, согласно решению суда, свидетельствует о незаконности любых дальнейших действий в данном уголовном производстве и будет безусловным основанием для закрытия производства в случае направления обвинительного акта в суд. Напомним, дело "Роттердам плюс" было закрыто еще в августе 2020 года. Впоследствии дело закрывали еще четыре раза. Законность такого решения подтвердили два разных прокурора САП и четыре разных судьи ВАКС", – отмечает агентство.

Нынешнее постановление ВАКС принято 21 сентября 2021 года. При этом 22 сентября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко отменил постановление о закрытии дела. САП указала, что ожидает полного текста решения ВАКС и "учтет правовые позиции, в соответствии с которыми оно было принято".

Контекст:

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды. Досудебное расследование длилось с 2017 года. 

Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы требовали от прокуратуры возобновить уже закрытое дело "Роттердам плюс". Как писал "Главком", эти два завода бизнесмена Игоря Коломойского считают себя единственными потерпевшими от формулы. В октябре 2021 года Высший антикоррупционный суд отклонил иск заводов, они подали апелляцию

Теги: прокуратура, расследование, апелляция, антикоррупционная прокуратура, САП, Роттердам плюс, уголовное производство, суд, ВАКС
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