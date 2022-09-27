Высший антикоррупционный суд признал расследование дела "Роттердам плюс" незаконным – СМИ

Дело "Роттердам плюс" было закрыто еще в августе 2020 года. Впоследствии дело закрывали еще четыре раза Фото: depositphotos.com

"Согласно тексту решения ВАКС, постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства от 20 мая 2021 года является законным, обоснованным и вынесенным в рамках дискреционных полномочий прокурора. Кроме того, высшая антикоррупционная судебная инстанция подтвердила, что в уголовном производстве не причинен ни один вред государственным или общественным интересам. Истцы, которые пытались обжаловать решение САП, – ОО ГПК и ферросплавные заводы Игоря Коломойского (АО "Запорожский завод ферросплавов" и АО "Никопольский завод ферросплавов") – не имеют никаких полномочий согласно решению суда", – анализируют авторы материала полученный документ.

Журналисты отметили, что суд апелляционной инстанции не высказал возражений в части выводов следственной судьи первой инстанции по истечении срока досудебного расследования.

"Это, согласно решению суда, свидетельствует о незаконности любых дальнейших действий в данном уголовном производстве и будет безусловным основанием для закрытия производства в случае направления обвинительного акта в суд. Напомним, дело "Роттердам плюс" было закрыто еще в августе 2020 года. Впоследствии дело закрывали еще четыре раза. Законность такого решения подтвердили два разных прокурора САП и четыре разных судьи ВАКС", – отмечает агентство.

Нынешнее постановление ВАКС принято 21 сентября 2021 года. При этом 22 сентября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко отменил постановление о закрытии дела. САП указала, что ожидает полного текста решения ВАКС и "учтет правовые позиции, в соответствии с которыми оно было принято".