В результате обстрелов 18 октября в Украине повреждены шесть объектов энергетики – Шмыгаль

"Российские войска продолжают свой террор и атаки на критическую инфраструктуру Украины. Уже больше недели они пытаются разрушить нашу энергетическую систему. За это время было повреждено несколько десятков энергетических объектов", – сказал он.

По информации Шмыгаля, 18 октября РФ атаковала объекты украинской энергетической инфраструктуры в Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Донецкой областях и в Киеве.

"Повреждены шесть объектов энергетики. Утром были обесточены Житомир и ряд населенных пунктов области, левобережная часть Киева. Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)