В результате обстрелов 18 октября в Украине повреждены шесть объектов энергетики – Шмыгаль

"Российские войска продолжают свой террор и атаки на критическую инфраструктуру Украины. Уже больше недели они пытаются разрушить нашу энергетическую систему. За это время было повреждено несколько десятков энергетических объектов", – сказал он.
По информации Шмыгаля, 18 октября РФ атаковала объекты украинской энергетической инфраструктуры в Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Донецкой областях и в Киеве.
"Повреждены шесть объектов энергетики. Утром были обесточены Житомир и ряд населенных пунктов области, левобережная часть Киева. Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. Только в Киеве за последние два дня погибло в результате атак восемь человек (пятеро – 17 октября и трое – 18-го). Кроме того, повреждена треть украинских электростанций.
По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. Погибло в результате этих атак более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.
Утром 18 октября в Киеве были слышны взрывы в Деснянском районе. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что повреждены два объекта критической инфраструктуры. В частности, в Киеве было три попадания в крупный объект энергетической сферы, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Также 18 октября зафиксированы два попадания в объект энергетической инфраструктуры в Днепре и попадания в объект энергообеспечения в Житомире. Российские ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине, предупредили в Офисе президента.