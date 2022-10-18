"Укрэнерго" пока не вводило графики аварийных ограничений для потребителей из-за обстрелов оккупантов

В "Укрэнерго" заявили, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения потребителей, оставшихся без света в результате обстрелов. При этом диспетчерский центр пока не вводил графики аварийных ограничений для потребителей.
"Сохраняйте спокойствие и бережливо потребляйте электроэнергию! Уменьшая потребление в пиковые часы утром и вечером, вы помогаете энергетикам балансировать энергосистему и восстанавливать сети после вражеских атак", – говорится в сообщении.
Утром 18 октября в Киеве были слышны взрывы в Деснянском районе. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что повреждены два объекта критической инфраструктуры.
В частности, в Киеве было три попадания в крупный объект энергетической сферы, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. "Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и в некоторых районах левого берега города отсутствуют водоснабжение и электричество", – сказал он.
Российские ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине, предупредили в Офисе президента.