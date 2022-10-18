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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго" пока не вводило графики аварийных ограничений для потребителей из-за обстрелов оккупантов

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В "Укрэнерго" призвали украинцев бережливо потреблять электроэнергию
В "Укрэнерго" призвали украинцев бережливо потреблять электроэнергию
Фото: depositphotos.com

В результате очередной атаки России 18 октября повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило "Укрэнерго" в Telegram.

В "Укрэнерго" заявили, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения потребителей, оставшихся без света в результате обстрелов. При этом диспетчерский центр пока не вводил графики аварийных ограничений для потребителей.

"Сохраняйте спокойствие и бережливо потребляйте электроэнергию! Уменьшая потребление в пиковые часы утром и вечером, вы помогаете энергетикам балансировать энергосистему и восстанавливать сети после вражеских атак",  говорится в сообщении.

Контекст:

Утром 18 октября в Киеве были слышны взрывы в Деснянском районе. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что повреждены два объекта критической инфраструктуры.

В частности, в Киеве было три попадания в крупный объект энергетической сферы, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. "Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и в некоторых районах левого берега города отсутствуют водоснабжение и электричество", – сказал он. 

Российские ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине, предупредили в Офисе президента.

Теги: Россия, Украина, война, энергетика, авария, Укрэнерго, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема, питание, восстановление
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