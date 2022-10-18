"Укрэнерго" пока не вводило графики аварийных ограничений для потребителей из-за обстрелов оккупантов

В "Укрэнерго" заявили, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения потребителей, оставшихся без света в результате обстрелов. При этом диспетчерский центр пока не вводил графики аварийных ограничений для потребителей.

"Сохраняйте спокойствие и бережливо потребляйте электроэнергию! Уменьшая потребление в пиковые часы утром и вечером, вы помогаете энергетикам балансировать энергосистему и восстанавливать сети после вражеских атак", – говорится в сообщении.