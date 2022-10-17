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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Укрэнерго" не исключают возможности введения графиков аварийных отключений из-за атаки России

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В "Укрэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме Украины контролируемая
В "Укрэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме Украины контролируемая
Фото: depositphotos.com

В результате утренней атаки российских оккупантов повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Facebook.

Сейчас ремонтные бригады работают над устранением последствий атаки России, а ситуация в энергосистеме Украины контролируемая.

"Однако диспетчерский центр "Укрэнерго" не исключает возможности введения графиков аварийных отключений. Поэтому важно соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток",  говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid021FLas9xcAGKgngUEugEzWG2mnZnVXSiJhUbne7YGzUeGBjoyJH3DkdfgV1Kv894fl

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу.

Также под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

В Киеве известно о повреждениях объекта инфраструктуры и нескольких жилых домов. Один из домов был взорван, по меньшей мере одна женщина погибла, 18 человек спасли из-под завалов.

Мэр Киева показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по его информации, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.

Теги: Россия, Украина, война, авария, Укрэнерго, электроэнергия, ремонт, отключение света, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема
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