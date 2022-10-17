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ДЕНЬГИ

Субъектам газового рынка Украины государство оплатит 76 млрд грн долгов – Шмыгаль

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Шмыгаль объяснил, что после выплаты долгов субъекты газового рынка будут работать стабильно
Шмыгаль объяснил, что после выплаты долгов субъекты газового рынка будут работать стабильно
Фото: kmu.gov.ua

В Украине идет финальный этап подготовки к отопительному сезону. Об этом 16 октября сообщил в Fаcebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Из резервного фонда госбюджета выделили 357 млн грн на ремонты инфраструктуры в пострадавших от ракетных атак регионах: в Киевской и Сумской областях. Речь идет о критически важных для жизни людей объектах", – написал он.

Премьер отметил, что на уходящей неделе Кабинет Министров принял два постановления, необходимые для урегулирования вопроса задолженностей.

"76 млрд грн пойдут на выплату долгов субъектам газового рынка. Таким образом, предприятия рынка будут работать стабильно и будут предоставлять услуги в полном объеме", – объяснил Шмыгаль.

По его словам, украинское правительство приняло постановление, которое ускорит и удешевит строительные работы, в результате чего "люди как можно быстрее смогут получить новое или восстановленное жилье".

"Открыли [также] новую государственную кредитную программу, которая поможет предприятиям восстановиться. Это кредит для бизнеса, потерявшего производственные мощности из-за войны: льготная кредитная ставка, срок до пяти лет на инвестиционные цели или на финансирование оборотного капитала, государство обеспечивает до 80% тела кредита", – рассказал Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid02B2ggY1oo3FeLxPSDbyaMSEZgzC5ZKNFpzdK4PfV861q2ttBuupuEWPxAwyVEAmavl

Контекст:

4 октября Шмыгаль предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Шмыгаль заявлял, что этой зимой температура в квартирах будет ниже: минимально допустимое значение – 16 °C, а среднее – 18 °C. "Это необходимость, и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму", – отметил премьер.

В большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября, объявил 12 октября министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, госбюджет, бизнес, льготы, отопительный сезон, зима, долги, ремонт, кредиты, жилье, выплаты, финансирование, инфраструктура, премьер-министр, квартира, Денис Шмыгаль
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