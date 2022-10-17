Субъектам газового рынка Украины государство оплатит 76 млрд грн долгов – Шмыгаль

Шмыгаль объяснил, что после выплаты долгов субъекты газового рынка будут работать стабильно Фото: kmu.gov.ua

"Из резервного фонда госбюджета выделили 357 млн грн на ремонты инфраструктуры в пострадавших от ракетных атак регионах: в Киевской и Сумской областях. Речь идет о критически важных для жизни людей объектах", – написал он.

Премьер отметил, что на уходящей неделе Кабинет Министров принял два постановления, необходимые для урегулирования вопроса задолженностей.

"76 млрд грн пойдут на выплату долгов субъектам газового рынка. Таким образом, предприятия рынка будут работать стабильно и будут предоставлять услуги в полном объеме", – объяснил Шмыгаль.

По его словам, украинское правительство приняло постановление, которое ускорит и удешевит строительные работы, в результате чего "люди как можно быстрее смогут получить новое или восстановленное жилье".

"Открыли [также] новую государственную кредитную программу, которая поможет предприятиям восстановиться. Это кредит для бизнеса, потерявшего производственные мощности из-за войны: льготная кредитная ставка, срок до пяти лет на инвестиционные цели или на финансирование оборотного капитала, государство обеспечивает до 80% тела кредита", – рассказал Шмыгаль.