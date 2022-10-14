Предприятия, которые пострадали от войны, смогут получить льготный кредит от государства – Шмыгаль

Шмыгаль уточнил, что речь идет о предприятиях, которые были разрушены, повреждены или находятся на оккупированных территориях. Цель программы – возобновить работу бизнеса.

"Кредит будет предоставляться на инвестиционные цели или финансирование оборотного капитала. Правительство обеспечивает до 80% тела кредита перед банком. Ссуда предоставляется до пяти лет. Новое или обновленное предприятие не может располагаться ближе чем за 50 километров до линии боевых действий", – рассказал премьер.

Он добавил, что за период действия военного положения в Украине в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" выданы ссуды на 54 млрд грн для более 13,5 тыс. бизнесов.

"Мы знаем, что в Украине есть десятки и сотни бизнесов, которые готовы возобновлять работу, инвестировать собственные средства, возвращать работников, но им потребовалась дополнительная поддержка от государства. Такую поддержку мы будем теперь оказывать", — сказал Шмыгаль.