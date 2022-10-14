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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Предприятия, которые пострадали от войны, смогут получить льготный кредит от государства – Шмыгаль

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Кабмин на заседании принял решение, направленное на восстановление бизнеса
Кабмин на заседании принял решение, направленное на восстановление бизнеса
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров 14 октября утвердил постановление, позволяющее привлечь до 60 млн грн льготного кредита предприятиям, которые из-за войны потеряли свои производственные мощности. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщается на сайте Кабмина.

Шмыгаль уточнил, что речь идет о предприятиях, которые были разрушены, повреждены или находятся на оккупированных территориях. Цель программы – возобновить работу бизнеса.

"Кредит будет предоставляться на инвестиционные цели или финансирование оборотного капитала. Правительство обеспечивает до 80% тела кредита перед банком. Ссуда предоставляется до пяти лет. Новое или обновленное предприятие не может располагаться ближе чем за 50 километров до линии боевых действий", – рассказал премьер.

Он добавил, что за период действия военного положения в Украине в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" выданы ссуды на 54 млрд грн для более 13,5 тыс. бизнесов.

"Мы знаем, что в Украине есть десятки и сотни бизнесов, которые готовы возобновлять работу, инвестировать собственные средства, возвращать работников, но им потребовалась дополнительная поддержка от государства. Такую поддержку мы будем теперь оказывать", — сказал Шмыгаль.

Контекст:

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что экономика Украины по итогам года сократится на треть.

Теги: Кабинет Министров, бизнес, кредиты, война России против Украины, предприниматели, Денис Шмыгаль, Кабмин
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