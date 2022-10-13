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ДЕНЬГИ

Украина получила $1,3 млрд от МВФ – Шмыгаль

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С 24 февраля МВФ предоставил Украине $2,7 млрд
С 24 февраля МВФ предоставил Украине $2,7 млрд
Фото: depositphotos.com

$1,3 млрд поступили в Украину от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 13 октября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Денежные средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики", – написал он.

С начала вторжения России в Украину 24 февраля МВФ предоставил Украине $2,7 млрд. Как отметил Шмыгаль, в ближайшее время правительство и МВФ приступят к подготовке новой специальной программы, которая начнет работать в следующем году.

"Благодарим наших партнеров и союзников за непоколебимую поддержку", – написал Шмыгаль.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти "прилагают максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году".

11 октября министр финансов Сергей Марченко отметил, что до конца этого года Украина рассчитывает получить еще  €5 млрд от Евросоюза и $4,5 млрд – от Соединенных Штатов. По его словам, Украина нуждается в дополнительном внешнем льготном финансировании и грантах.

Теги: госбюджет, МВФ, правительство, дефицит, помощь, кредиты, финансирование, Денис Шмыгаль
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