За девять месяцев падение ВВП Украины составило 30% – Министерство экономики

"Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35% (плюс-минус 2%). В целом по итогам первых трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что есть положительные экономические факторы, в том числе динамика транспортных перевозок морским и железнодорожным транспортом, а также "стабилизация цен на горючее за счет налаживания логистических цепочек поставок нефтепродуктов и оперативной диверсификации поставщиков, что в целом уравновесило внутренний рынок и способствовало снижению инфляционного давления на экономику на фоне падения внешних цен, особенно на энергоносители".

"Также наблюдается улучшение ожиданий бизнеса относительно перспектив своей экономической деятельности, хотя они все еще остаются пессимистическими (46,1 в сентябре против 44,1 в августе)", – объяснили в Минэкономики.

В числе негативных факторов, оказавших влияние на экономику, ведомство выделяет погоду и действия российских оккупантов.

"Из-за затяжной дождливой погоды в отдельных регионах в сентябре притормозился темп сбора зерновых культур, что отрицательно сказалось на объемах производимой продукции. [...] Кроме того, нестабильная работа и периодические отключения оккупированной ЗАЭС от энергосистемы Украины заставляли перераспределять нагрузку между другими участниками системы, что оказывало существенное давление на всю украинскую энергосистему", – подчеркнули в министерстве.

Ситуацию в украинской экономике ведомство называет "еще довольно сложной и напряженной", но контролируемой.