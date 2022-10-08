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За девять месяцев падение ВВП Украины составило 30% – Министерство экономики

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В Минэкономики назвали положительные экономические факторы
В Минэкономики назвали положительные экономические факторы
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

За три квартала 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) Украины уменьшился почти на треть. Об этом 8 октября проинформировало Министерство экономики Украины.

"Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35% (плюс-минус 2%). В целом по итогам первых трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что есть положительные экономические факторы, в том числе динамика транспортных перевозок морским и железнодорожным транспортом, а также "стабилизация цен на горючее за счет налаживания логистических цепочек поставок нефтепродуктов и оперативной диверсификации поставщиков, что в целом уравновесило внутренний рынок и способствовало снижению инфляционного давления на экономику на фоне падения внешних цен, особенно на энергоносители".

"Также наблюдается улучшение ожиданий бизнеса относительно перспектив своей экономической деятельности, хотя они все еще остаются пессимистическими (46,1 в сентябре против 44,1 в августе)", – объяснили в Минэкономики.

В числе негативных факторов, оказавших влияние на экономику, ведомство выделяет погоду и действия российских оккупантов.

"Из-за затяжной дождливой погоды в отдельных регионах в сентябре притормозился темп сбора зерновых культур, что отрицательно сказалось на объемах производимой продукции. [...] Кроме того, нестабильная работа и периодические отключения оккупированной ЗАЭС от энергосистемы Украины заставляли перераспределять нагрузку между другими участниками системы, что оказывало существенное давление на всю украинскую энергосистему", – подчеркнули в министерстве.

Ситуацию в украинской экономике ведомство называет "еще довольно сложной и напряженной", но контролируемой.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что экономика Украины по итогам года сократится на треть.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, инфляция, ВВП, экономика, бизнес, Министерство экономики, вторжение, рынок, Минэкономики, энергосистема, ЗАЭС
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