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Шмыгаль: 45% расходов госбюджета-2023 будет идти на безопасность и оборону – это около 18% ВВП Украины

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Бюджет-2023 является основой общей будущей победы Украины, отметил Шмыгаль
Бюджет-2023 является основой общей будущей победы Украины, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил нардепов за действенность и оперативность в голосовании за проект госбюджета Украины на 2023 год.

Соответствующий пост глава Кабмина опубликовал в Facebook 7 октября.

Сегодня Рада утвердила документ в первом чтении, его поддержал 251 нардеп (194 голоса от монобольшинства – от фракции "Слуга народа", по 17 – от групп "Платформа за жизнь и мир" и "Довіра", 11 – от группы "Восстановление Украины", семь – от "Голоса", четыре – от внефракционных нардепов и один – от представителя "За майбутнє").

"Бюджет-2023 является основой нашей общей будущей победы. Поэтому армия – приоритет №1. 45% расходов будет идти именно на безопасность и оборону (это около 18% национального ВВП). Украина финансирует и будет финансировать ВСУ самостоятельно за счет собственных внутренних ресурсов", – написал Шмыгаль.

Он привел основные показатели госбюджета на 2023 год, среди них:

  • 1,1 трлн грн доходов и 2,3 трлн грн расходов общего фонда;
  • покрытие дефицита за счет макрофинансовой помощи международных партнеров и продажи военных облигаций;
  • 16% – расходы на социальные программы поддержки украинцев, в том числе на выплаты пенсий и адаптацию ветеранов;
  • 7% – расходы на медицину, 6,2% – на образование;
  • помощь общинам деоккупированных территорий: 24 млрд грн дополнительной дотации на компенсацию потерь, по меньшей мере 19,4 млрд грн – в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии;
  • продолжение действия программ поддержки бизнеса: кредиты "5–7–9%" и гранты.

"Реализация госбюджета во время войны – это движение со многими неизвестными. При форс-мажорных обстоятельствах главный финансовый документ страны будет корректироваться, но останется неизменным в своих приоритетах, – подчеркнул Шмыгаль. – Важно, чтобы проект госбюджета-2023 был быстро принят".

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0DAXQtEuBAgJX4Z6ZwHTo9LTiNzHaNDzFJB8caCADMKbBWMccUMDr52jC7J6fqR3tl

По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, законопроект о госбюджете Украины на 2023 год в Раде обсуждали около трех часов.

"Часа два рассматривали правки. В результате ничего не изменилось. Осталось лишь две "балансовые правки" (прямо прописанные в заключении комитета): плюс 2 млрд грн [Государственному фонду регионального развития], плюс 446 млн соцзащите детей и семьи. В зале удалось сбить правку об увеличении финансирования [национального теле-] марафона на 1,4 млрд грн, также сбили правку №230 (по реабилитации лиц с инвалидностью) и №277 (дополнительные права Кабмина). Все остальные правки остались как в решении комитета и на добрую волю правительства", – написал Железняк в Telegram.

Рассмотрение законопроекта о госбюджете во втором чтении планируется в парламенте в октябре, резюмировал нардеп.

Контекст:

8 августа Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов Сергея Марченко, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде.

Теги: Украина, Кабинет Министров, медицина, образование, госбюджет, ВВП, бюджет, правительство, пенсии, дефицит, доходы, облигации, кредиты, законопроект, украинцы, гранты, финансирование, дотации, премьер-министр, расходы, Денис Шмыгаль, Кабмин
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