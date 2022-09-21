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В Верховной Раде представили бюджет на 2023 год – Железняк

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Рада утвердит в первом чтении бюджет на 2023 год в начале октября
Рада утвердит в первом чтении бюджет на 2023 год в начале октября
Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде 21 сентября заслушали представление государственного бюджета на следующий год. Об этом изданию LB.ua заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

В парламенте выступил министр финансов Сергей Марченко, отметил Железняк. Он добавил, что это была первая стадия представление проекта бюджета, которая проходит без голосования. До 1 октября депутаты должны подать свои предложения и правки, а в первую неделю октября должно состояться голосование в первом чтении, подчеркнул он.

Как отметил Железняк, депутаты планируют рассмотреть и окончательно утвердить документ по сокращенной процедуре, для того чтобы "ускорить диалог с международными партнерами".

Кабинет Министров внес в Раду проект государственного бюджета на 2023 год 14 сентября. По словам главы бюджетного комитета Юрия Аристова, приоритетом остается сектор безопасности и обороны, на который выделяется более 1 трлн грн.

Сегодня на заседании парламента депутаты также внесли изменения в государственный бюджет на этот год. Как сообщил Железняк в Telegram, была необходимость выделить 2 млрд грн в резервный фонд.

Контекст:

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год.

Теги: Украина, Кабинет Министров, госбюджет, депутаты, Резервный фонд, Сергей Марченко, заседание, Ярослав Железняк, Минфин, правки
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