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Кабмин внес в Раду проект госбюджета Украины на 2023 год - нардеп

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Кабинет министров передал парламенту на рассмотрение проект госбюджета Украины на 2023 год
Кабинет министров передал парламенту на рассмотрение проект госбюджета Украины на 2023 год
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду проект государственного бюджета страны на 2023 год. Об этом 14 сентября сообщил глава бюджетного комитета Юрий Аристов (фракция "Слуга народа") в Facebook.

По его словам, приоритетом остается сектор безопасности и обороны, на который выделяется более 1 трлн грн.

"Бюджетный процесс начался. Изучаем проект на 2023 год, который правительство уже передало на рассмотрение Верховной Рады. Конечно, предстоит еще много работы, но уж точно можно сказать: этот бюджет очень сильно отличается от тех, что были в предыдущие годы", – написал он. 

Аристов отметил, что расходы предложено снизить на 272,7 млрд грн, а также, что одно из существенных сокращений – содержание органов власти: минус 11,6 млрд грн по сравнению с 2022 годом.

Говоря о расходах, он отметил, что:

  • оборона и безопасность получит больше 1 трлн грн – 17,8% от ВВП;
  • поддержка ветеранов войны (жилье, выплаты, реабилитация) – 6,8 млрд грн; 
  • финансирование деоккупированных территорий – Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (19 млрд грн) и дотации на компенсацию потерь местных бюджетов в связи с агрессией России (24 млрд грн).

Также в бюджете предусмотрено:

  • увеличение расходов на социальную защиту;
  • сохранение заработной платы работникам образования и медработникам, сохранение стипендий;
  • усиление эпидемиологического надзора, развитие реабилитационных услуг и услуг психологической поддержки, а также расширение программы реимбурсации лекарства – то есть их получение пациентами бесплатно или с минимальной оплатой;
  • субвенции местным бюджетам на обустройство укрытий в учебных заведениях и обновление парка школьных автобусов;
  • в проекте сохранены кредиты для бизнеса по программе "5–7–9%" и гранты.  

На сайте парламента в данный момент документ пока отсутствует.

https://www.facebook.com/yuaristov/posts/pfbid0235N1rqJSWJYJoMLY6V73JbmyLJhJmGeQQGY1Qru2i6gBv4Yb5oS87WBKhzRPx54Vl

Контекст:

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.

После того как Рада 15 августа поддержала увеличение оборонных расходов госбюджета на 270 млрд грн, общие расходы на безопасность и оборону в 2022 году составили 1,2 трлн грн, сообщал нардеп от "Голоса", первый замглавы налогового комитета парламента Ярослав Железняк.

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год

Теги: Украина, Кабинет Министров, госбюджет, парламент, документы, финансирование, расходы, Юрий Аристов
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