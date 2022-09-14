Кабмин внес в Раду проект госбюджета Украины на 2023 год - нардеп

По его словам, приоритетом остается сектор безопасности и обороны, на который выделяется более 1 трлн грн.
"Бюджетный процесс начался. Изучаем проект на 2023 год, который правительство уже передало на рассмотрение Верховной Рады. Конечно, предстоит еще много работы, но уж точно можно сказать: этот бюджет очень сильно отличается от тех, что были в предыдущие годы", – написал он.
Аристов отметил, что расходы предложено снизить на 272,7 млрд грн, а также, что одно из существенных сокращений – содержание органов власти: минус 11,6 млрд грн по сравнению с 2022 годом.
Говоря о расходах, он отметил, что:
Также в бюджете предусмотрено:
На сайте парламента в данный момент документ пока отсутствует.
Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.
После того как Рада 15 августа поддержала увеличение оборонных расходов госбюджета на 270 млрд грн, общие расходы на безопасность и оборону в 2022 году составили 1,2 трлн грн, сообщал нардеп от "Голоса", первый замглавы налогового комитета парламента Ярослав Железняк.
8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.
13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год