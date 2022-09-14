Кабмин внес в Раду проект госбюджета Украины на 2023 год - нардеп

Кабинет министров передал парламенту на рассмотрение проект госбюджета Украины на 2023 год Фото: depositphotos.com

По его словам, приоритетом остается сектор безопасности и обороны, на который выделяется более 1 трлн грн.

"Бюджетный процесс начался. Изучаем проект на 2023 год, который правительство уже передало на рассмотрение Верховной Рады. Конечно, предстоит еще много работы, но уж точно можно сказать: этот бюджет очень сильно отличается от тех, что были в предыдущие годы", – написал он.

Аристов отметил, что расходы предложено снизить на 272,7 млрд грн, а также, что одно из существенных сокращений – содержание органов власти: минус 11,6 млрд грн по сравнению с 2022 годом.

Говоря о расходах, он отметил, что:

оборона и безопасность получит больше 1 трлн грн – 17,8% от ВВП;

поддержка ветеранов войны (жилье, выплаты, реабилитация) – 6,8 млрд грн;

финансирование деоккупированных территорий – Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (19 млрд грн) и дотации на компенсацию потерь местных бюджетов в связи с агрессией России (24 млрд грн).

Также в бюджете предусмотрено:

увеличение расходов на социальную защиту;

сохранение заработной платы работникам образования и медработникам, сохранение стипендий;

усиление эпидемиологического надзора, развитие реабилитационных услуг и услуг психологической поддержки, а также расширение программы реимбурсации лекарства – то есть их получение пациентами бесплатно или с минимальной оплатой;

субвенции местным бюджетам на обустройство укрытий в учебных заведениях и обновление парка школьных автобусов;

в проекте сохранены кредиты для бизнеса по программе "5–7–9%" и гранты.

На сайте парламента в данный момент документ пока отсутствует.