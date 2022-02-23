Рада поддержала внесение изменений в госбюджет в части финансирования обороны

За соответствующее решение проголосовали 345 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Как сказано в пояснительной записке к соответствующему закону №7012-д, с декабря 2021 года наблюдается наращивание численности военных группировок России на границах с Украиной, что вместе с заявлениями руководства РФ создает существенную угрозу национальной безопасности Украины.

"В этих условиях целесообразно увеличивать расходы на оборону государства, что предлагается в данном проекте закона Украины", – говорится в документе.

Закон предусматривает увеличение расходов на оборону по программе "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" на 9,096 млрд грн – с 28,4 до 37,5 млрд грн. Источник покрытия этих расходов – перевыполнение плана доходов общего фонда госбюджета в январе 2022 года в размере 9,096 млрд грн.