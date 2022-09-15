В проекте госбюджета-2023 учтены сокращение госаппарата и увольнение чиновников – министр финансов Украины

"Этот бюджет не предусматривает компромиссов. Военный бюджет, социальный бюджет обеспечиваем, а все другие министерства и ведомства подождут, когда война закончится. Мы в этом году сократили текущие зарплатные расходы на 10%, и в следующем году еще дополнительно 10% будет сокращено", – сказал он.
По словам министра, "по аппарату управления, по госслужащим сокращение составит дополнительно 11,6 млрд грн".
"Это предполагает оптимизацию аппаратов, увольнение людей. В военное время оптимизация – это то, что может быть", – подчеркнул Марченко.
13 сентября Кабмин поддержал разработанный Минфином проект госбюджета на 2023 год.
14 сентября стало известно, что документ передали в Верховную Раду. Марченко отмечает, что расходы предлагается уменьшить на 273 млрд грн, до 2,268 трлн грн.
Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.
8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.