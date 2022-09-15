В проекте госбюджета-2023 учтены сокращение госаппарата и увольнение чиновников – министр финансов Украины

"Этот бюджет не предусматривает компромиссов. Военный бюджет, социальный бюджет обеспечиваем, а все другие министерства и ведомства подождут, когда война закончится. Мы в этом году сократили текущие зарплатные расходы на 10%, и в следующем году еще дополнительно 10% будет сокращено", – сказал он.

По словам министра, "по аппарату управления, по госслужащим сокращение составит дополнительно 11,6 млрд грн".

"Это предполагает оптимизацию аппаратов, увольнение людей. В военное время оптимизация – это то, что может быть", – подчеркнул Марченко.

13 сентября Кабмин поддержал разработанный Минфином проект госбюджета на 2023 год.

14 сентября стало известно, что документ передали в Верховную Раду. Марченко отмечает, что расходы предлагается уменьшить на 273 млрд грн, до 2,268 трлн грн.