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В проекте госбюджета-2023 учтены сокращение госаппарата и увольнение чиновников – министр финансов Украины

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Зарплатные расходы намерены уменьшить на 10%, сообщил Марченко
Зарплатные расходы намерены уменьшить на 10%, сообщил Марченко
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В подготовленном Кабинетом Министров Украины проекте государственного бюджета на 2023 год предусмотрено снижение затрат на госслужащих. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил Общественному в интервью, которое вышло 15 сентября.

"Этот бюджет не предусматривает компромиссов. Военный бюджет, социальный бюджет обеспечиваем, а все другие министерства и ведомства подождут, когда война закончится. Мы в этом году сократили текущие зарплатные расходы на 10%, и в следующем году еще дополнительно 10% будет сокращено", – сказал он.

По словам министра, "по аппарату управления, по госслужащим сокращение составит дополнительно 11,6 млрд грн".

"Это предполагает оптимизацию аппаратов, увольнение людей. В военное время оптимизация – это то, что может быть", – подчеркнул Марченко.

13 сентября Кабмин поддержал разработанный Минфином проект госбюджета на 2023 год.

14 сентября стало известно, что документ передали в Верховную Раду. Марченко отмечает, что расходы предлагается уменьшить на 273 млрд грн, до 2,268 трлн грн.

Контекст:

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: госбюджет, зарплата, бюджет, чиновники, финансы, увольнение, финансирование, Сергей Марченко, расходы, Минфин
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