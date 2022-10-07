Рада утвердила в первом чтении проект госбюджета Украины на 2023 год

По его словам, правки к законопроекту обсуждали около трех часов, после обсуждения в первом чтении проект бюджета поддержал 251 нардеп (194 голоса от монобольшинства – фракции "Слуга народа", по 17 – от групп "Платформа за жизнь и мир" и "Довіра", 11 – от группы "Восстановление Украины", семь – от "Голоса", четыре – от внефракционных нардепов и один – от представителя "За майбутнє").

Не голосовали 36 нардепов, воздержались – 27, свидетельствуют результаты на табло.

"Часа два рассматривали правки. В результате ничего не изменилось. Осталось лишь две "балансовые правки" (прямо прописанные в заключении комитета): плюс 2 млрд грн [Государственному фонду регионального развития], плюс 446 млн соцзащите детей и семьи. В зале удалось сбить правку об увеличении финансирования [национального теле] марафона на 1,4 млрд грн, также сбили правку №230 (по реабилитации лиц с инвалидностью) и №277 (дополнительные права Кабмина). Все остальные правки остались, как в решении комитета и на добрую волю правительства", – написал Железняк.

По его словам, рассмотрение законопроекта от госбюджете во втором чтении планируется в парламенте в октябре.