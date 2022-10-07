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Рада утвердила в первом чтении проект госбюджета Украины на 2023 год

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Законопроект о госбюджете в первом чтении поддержал 251 нардеп
Законопроект о госбюджете в первом чтении поддержал 251 нардеп
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины на заседании 7 октября приняла в первом чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2023 год. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, правки к законопроекту обсуждали около трех часов, после обсуждения в первом чтении проект бюджета поддержал 251 нардеп (194 голоса от монобольшинства – фракции "Слуга народа", по 17 – от групп "Платформа за жизнь и мир" и "Довіра", 11 – от группы "Восстановление Украины", семь – от "Голоса", четыре – от внефракционных нардепов и один – от представителя "За майбутнє"). 

Не голосовали 36 нардепов, воздержались – 27, свидетельствуют результаты на табло.

"Часа два рассматривали правки. В результате ничего не изменилось. Осталось лишь две "балансовые правки" (прямо прописанные в заключении комитета): плюс 2 млрд грн [Государственному фонду регионального развития], плюс 446 млн соцзащите детей и семьи. В зале удалось сбить правку об увеличении финансирования [национального теле] марафона на 1,4 млрд грн, также сбили правку №230 (по реабилитации лиц с инвалидностью) и №277 (дополнительные права Кабмина). Все остальные правки остались, как в решении комитета и на добрую волю правительства", – написал Железняк.

По его словам, рассмотрение законопроекта от госбюджете во втором чтении планируется в парламенте в октябре.

Контекст:

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, госбюджет, бюджет, законопроект, финансы, финансирование, расходы, Кабмин, Ярослав Железняк
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