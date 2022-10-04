Кабмин направил более 4 млрд грн на быстрое восстановление пострадавших от войны регионов Украины – Шмыгаль

Больше всего средств на быстрое восстановление направлено в Харьковскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом на заседании правительства 4 октября сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Более 4 млрд грн из госбюджета было направлено на быстрое восстановление пострадавших от войны регионов. Больше всего – на Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую области. Почти на 2 тыс. объектах работы завершены, – отметил Шмыгаль. – Ежедневно украинские энергетики и коммунальщики результативно работают над тем, чтобы в наших домах было светло и тепло".

По словам премьера, координирует работу по восстановлению поврежденной инфраструктуры правительственный штаб.