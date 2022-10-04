Кабмин направил более 4 млрд грн на быстрое восстановление пострадавших от войны регионов Украины – Шмыгаль

Об этом на заседании правительства 4 октября сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"Более 4 млрд грн из госбюджета было направлено на быстрое восстановление пострадавших от войны регионов. Больше всего – на Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую области. Почти на 2 тыс. объектах работы завершены, – отметил Шмыгаль. – Ежедневно украинские энергетики и коммунальщики результативно работают над тем, чтобы в наших домах было светло и тепло".
По словам премьера, координирует работу по восстановлению поврежденной инфраструктуры правительственный штаб.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял в начале апреля Шмыгаль.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет.
По словам Шмыгаля, до конца года Украине на быстрое восстановление объектов, поврежденных в результате боевых действий, необходимо $3,4 млрд.