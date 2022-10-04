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Кабмин направил более 4 млрд грн на быстрое восстановление пострадавших от войны регионов Украины – Шмыгаль

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Больше всего средств на быстрое восстановление направлено в Харьковскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, отметил Шмыгаль
Больше всего средств на быстрое восстановление направлено в Харьковскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Восстановление поврежденной Россией коммунальной и энергетической инфраструктуры Украины, прежде всего на деоккупированных территориях, – одно из ключевых направлений подготовки страны к отопительному сезону.

Об этом на заседании правительства 4 октября сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Более 4 млрд грн из госбюджета было направлено на быстрое восстановление пострадавших от войны регионов. Больше всего – на Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую области. Почти на 2 тыс. объектах работы завершены, – отметил Шмыгаль. – Ежедневно украинские энергетики и коммунальщики результативно работают над тем, чтобы в наших домах было светло и тепло".

По словам премьера, координирует работу по восстановлению поврежденной инфраструктуры правительственный штаб.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1415505022272127/

Контекст:

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял в начале апреля Шмыгаль.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет.

По словам Шмыгаля, до конца года Украине на быстрое восстановление объектов, поврежденных в результате боевых действий, необходимо $3,4 млрд.

Теги: Украина, госбюджет, энергетика, правительство, коммунальщики, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, восстановление
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