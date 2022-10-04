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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия должна выплатить Украине военные репарации – глава МИД Польши

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Рау заявил, что Польша и Германия осуждают фиктивные референдумы России на оккупированных территориях Украины
Рау заявил, что Польша и Германия осуждают фиктивные референдумы России на оккупированных территориях Украины
Фото: EPA

Война России против Украины должна завершиться восстановлением территориальной целостности Украины. Об этом 4 октября во время брифинга с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Варшаве (Польша) заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, сообщило Welt.

Министры отметили, что нет ничего, что могло бы разделить Польшу и Германию в поддержке Украины. Бербок заявила, что европейское сообщество не оставит захват украинских земель президентом РФ Владимиром Путиным "без ответа". Она добавила, что Европейский союз готовит восьмой пакет санкций, который ударит по российскому режиму там, "где он действительно работает", прежде всего по доходам от нефти.

Рау заявил, что обе страны осуждают фиктивные "референдумы" России на оккупированных территориях Украины и не признают их аннексию. Польский министр отметил, что война должна закончиться восстановлением полной территориальной целостности Украины. Кроме того, он заявил, что Россия должна выплатить военные репарации Украине, отметил "Укринформ".

Контекст:

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

Теги: Украина, МИД, Польша, арест, МИД Польши, российская агрессия, война России против Украины, активы, выплаты, финансы, имущество, репарации, восстановление
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