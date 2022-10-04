Россия должна выплатить Украине военные репарации – глава МИД Польши

Министры отметили, что нет ничего, что могло бы разделить Польшу и Германию в поддержке Украины. Бербок заявила, что европейское сообщество не оставит захват украинских земель президентом РФ Владимиром Путиным "без ответа". Она добавила, что Европейский союз готовит восьмой пакет санкций, который ударит по российскому режиму там, "где он действительно работает", прежде всего по доходам от нефти.

Рау заявил, что обе страны осуждают фиктивные "референдумы" России на оккупированных территориях Украины и не признают их аннексию. Польский министр отметил, что война должна закончиться восстановлением полной территориальной целостности Украины. Кроме того, он заявил, что Россия должна выплатить военные репарации Украине, отметил "Укринформ".