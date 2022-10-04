Россия должна выплатить Украине военные репарации – глава МИД Польши

Министры отметили, что нет ничего, что могло бы разделить Польшу и Германию в поддержке Украины. Бербок заявила, что европейское сообщество не оставит захват украинских земель президентом РФ Владимиром Путиным "без ответа". Она добавила, что Европейский союз готовит восьмой пакет санкций, который ударит по российскому режиму там, "где он действительно работает", прежде всего по доходам от нефти.
Рау заявил, что обе страны осуждают фиктивные "референдумы" России на оккупированных территориях Украины и не признают их аннексию. Польский министр отметил, что война должна закончиться восстановлением полной территориальной целостности Украины. Кроме того, он заявил, что Россия должна выплатить военные репарации Украине, отметил "Укринформ".
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.
По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".