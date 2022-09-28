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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минэнерго разработали механизмы восстановления энергоснабжения в случае обстрелов объектов критической инфраструктуры

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В Минэнерго заявили о сборе информации от электроэнергетических компаний
В Минэнерго заявили о сборе информации от электроэнергетических компаний
Фото: mev.gov.ua

При Министерстве энергетики Украины действует Штаб по ликвидации последствий военной чрезвычайной ситуации государственного уровня в электроэнергетических системах. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, сообщила 28 сентября пресс-служба министерства.

По его словам, в состав штаба, который фактически работает 24/7, входят представители Мининфраструктуры, ГСЧС, Минобороны, ВСУ, Госэнергонадзора и энергетических компаний.

"Мы разработали механизмы оперативного урегулирования кризисных ситуаций. Завершаем анализ имеющегося оборудования, необходимого для локализации поражений инфраструктурных объектов в результате вражеских обстрелов", - заявил Власенко.

В Минэнерго отметили, что обеспечен сбор информации от электроэнергетических компаний об общем объеме аварийного запаса оборудования и материалов, дефицитного оборудования, объектов электрических сетей, оборудование которых может быть перемещено и использовано на критически важных объектах энергетической инфраструктуры, и имеющихся специализированной техники и автотранспорта, которые необходимы для эффективной ликвидации аварийных ситуаций в результате боевых действий. Также разрабатывается обобщенный электронный реестр с этой информацией.

Кроме этого, сформирован перечень наиболее приоритетного оборудования, необходимого для оперативной ликвидации аварийных ситуаций. Он будет отработан в рамках рабочей группы Минэнерго по распределению гуманитарной помощи, полученной от международных партнеров.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия с начала войны выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Ракетными ударами по гражданской инфраструктуре россияне пытаются подорвать моральный дух украинцев, считает британская разведка.

Теги: Россия, Украина, война, энергетика, авария, Министерство энергетики, обстрелы, война России против Украины, Юрий Власенко, восстановление
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