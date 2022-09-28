В Минэнерго разработали механизмы восстановления энергоснабжения в случае обстрелов объектов критической инфраструктуры

В Минэнерго заявили о сборе информации от электроэнергетических компаний Фото: mev.gov.ua

По его словам, в состав штаба, который фактически работает 24/7, входят представители Мининфраструктуры, ГСЧС, Минобороны, ВСУ, Госэнергонадзора и энергетических компаний.

"Мы разработали механизмы оперативного урегулирования кризисных ситуаций. Завершаем анализ имеющегося оборудования, необходимого для локализации поражений инфраструктурных объектов в результате вражеских обстрелов", - заявил Власенко.

В Минэнерго отметили, что обеспечен сбор информации от электроэнергетических компаний об общем объеме аварийного запаса оборудования и материалов, дефицитного оборудования, объектов электрических сетей, оборудование которых может быть перемещено и использовано на критически важных объектах энергетической инфраструктуры, и имеющихся специализированной техники и автотранспорта, которые необходимы для эффективной ликвидации аварийных ситуаций в результате боевых действий. Также разрабатывается обобщенный электронный реестр с этой информацией.

Кроме этого, сформирован перечень наиболее приоритетного оборудования, необходимого для оперативной ликвидации аварийных ситуаций. Он будет отработан в рамках рабочей группы Минэнерго по распределению гуманитарной помощи, полученной от международных партнеров.