Профильный комитет ВР поддержал проект госбюджета Украины на 2023 год

Комитет рассмотрел предоставленный депутатам проект и выводы Счетной палаты. По результатам рассмотрения Раде было рекомендовано принять за основу и в целом проект постановления ВР о законе о госбюджете на 2023 год, а также таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы.
Если постановление будет принято парламентом в таком виде, то проект закона о госбюджете-2023 будет считаться принятым в первом чтении, отметил Мельничук.
8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.
13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде.