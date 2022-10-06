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Профильный комитет ВР поддержал проект госбюджета Украины на 2023 год

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Раде рекомендовано принять проект бюджета за основу и в целом
Раде рекомендовано принять проект бюджета за основу и в целом
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год. Об этом 6 октября в Telegram сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

Комитет рассмотрел предоставленный депутатам проект и выводы Счетной палаты. По результатам рассмотрения Раде было рекомендовано принять за основу и в целом проект постановления ВР о законе о госбюджете на 2023 год, а также таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы.

Если постановление будет принято парламентом в таком виде, то проект закона о госбюджете-2023 будет считаться принятым в первом чтении, отметил Мельничук.

Контекст:

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде.

Теги: Верховная Рада, Украина, госбюджет, Тарас Мельничук, Кабмин
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