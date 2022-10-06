Профильный комитет ВР поддержал проект госбюджета Украины на 2023 год

Раде рекомендовано принять проект бюджета за основу и в целом Фото: Верховна Рада України / Facebook

Комитет рассмотрел предоставленный депутатам проект и выводы Счетной палаты. По результатам рассмотрения Раде было рекомендовано принять за основу и в целом проект постановления ВР о законе о госбюджете на 2023 год, а также таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы.

Если постановление будет принято парламентом в таком виде, то проект закона о госбюджете-2023 будет считаться принятым в первом чтении, отметил Мельничук.