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Аристов: Бюджет разработан исходя из того, что боевые действия продлятся весь 2023 год

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Голова комитета РФ по вопросам бюджета заявил, что бюджет на 2023 год будет меняться в зависимости от внешних факторов и потребностей
Голова комитета РФ по вопросам бюджета заявил, что бюджет на 2023 год будет меняться в зависимости от внешних факторов и потребностей
Фото: Юрій Арістов / Facebook

Проект бюджета на 2023 год разработан исходя из того, что боевые действия продлятся весь 2023 год. Об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 27 сентября, рассказал председатель комитета ВР по бюджету Юрий Аристов.

Он отметил, что обычно бюджет разрабатывается с учетом макропрогноза Национального банка, но в этом году оценить его точность "невозможно". Даже у Международного валютного фонда отсутствует стандартная финансовая модель, по которой можно измерить и спрогнозировать показатели в стране, которая воюет, добавил он.

По словам Аристова, если боевые действия прекратятся в следующем году, макропоказатели изменятся, в частности прогнозы по инфляции и курсу валют. Глава профильного комитета подчеркнул, госсмета будет меняться в зависимости от внешних факторов, потребностей того или иного сектора.

Сейчас главная задача – проголосовать за главный финансовый документ страны с имеющимися показателями и перейти к переговорам с кредиторами, отметил он. Депутат добавил, что раньше эти переговоры начать невозможно, ведь "должна быть отправная точка – проголосованный Верховной Радой и подписанный президентом документ".

Контекст:

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде.

Теги: инфляция, госбюджет, бюджет, депутаты, комитет, российская агрессия, война России против Украины, финансы, Юрий Аристов
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