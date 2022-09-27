Аристов: Бюджет разработан исходя из того, что боевые действия продлятся весь 2023 год

Голова комитета РФ по вопросам бюджета заявил, что бюджет на 2023 год будет меняться в зависимости от внешних факторов и потребностей Фото: Юрій Арістов / Facebook

Он отметил, что обычно бюджет разрабатывается с учетом макропрогноза Национального банка, но в этом году оценить его точность "невозможно". Даже у Международного валютного фонда отсутствует стандартная финансовая модель, по которой можно измерить и спрогнозировать показатели в стране, которая воюет, добавил он.

По словам Аристова, если боевые действия прекратятся в следующем году, макропоказатели изменятся, в частности прогнозы по инфляции и курсу валют. Глава профильного комитета подчеркнул, госсмета будет меняться в зависимости от внешних факторов, потребностей того или иного сектора.

Сейчас главная задача – проголосовать за главный финансовый документ страны с имеющимися показателями и перейти к переговорам с кредиторами, отметил он. Депутат добавил, что раньше эти переговоры начать невозможно, ведь "должна быть отправная точка – проголосованный Верховной Радой и подписанный президентом документ".