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ПОЛИТИКА

Комитет Рады одобрил кандидатуру Пышного на пост главы НБУ – нардеп

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Назначение Пышного на должность главы Нацбанка поддержали 19 членов комитета Рады по вопросам финансов, отметил Железняк
Назначение Пышного на должность главы Нацбанка поддержали 19 членов комитета Рады по вопросам финансов, отметил Железняк 
Фото: Андрій Пишний / Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 6 октября одобрил кандидатуру бывшего главы "Ощадбанка" Андрея Пышного на пост главы Национального банка Украины (НБУ).

Об этом в Telegram сообщил первый замглавы комитета, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Наш комитет по вопросам финансов одобрил назначение Пышного Андрея на должность главы Нацбанка. За – 19, воздержался – один. В ближайшее время это решение утвердит и сессионный зал", – написал он.

Пышный принимал участие в заседании комитета, добавил Железняк.

"Отметил, что самый важный приоритет – начать программу с Международным валютным фондом. Сохранение ставки 25% поддерживает", – рассказал Железняк.

Он добавил, что спросил Пышного, как он видит дальнейшее участие НБУ в финансировании дефицита госбюджета.

"Это парное катание – НБУ и Минфина. Активизация работы с нашими международными партнерами важна. Финансировать дефицит исключительно за счет эмиссионных источников – колоссальный риск. Эмиссия должна быть контролируема и не должна быть единственным источником финансирования. Эмиссия должна быть только в рамках макроэкономических показателей, которые определяет НБУ", – ответил кандидат на пост главы Нацбанка, его процитировал Железняк.

Контекст:

4 октября глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья, его процитировала пресс-служба регулятора.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Шевченко с должности главы НБУ.

6 октября за увольнение главы Нацбанка Шевченко проголосовала Рада. В тот же день Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Пышного на пост руководителя НБУ (в настоящее время он является советником главы "Ощадбанка").

После этого уволенный экс-глава НБУ Шевченко заявил о политическом давлении и уехал из Украины.

6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка" в хищении более 200 млн грн. Среди них – и Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до НБУ.

Теги: Верховная Рада, Украина, госбюджет, НБУ, Андрей Пышный, дефицит, Нацбанк, комитет, назначение, заседание, Ярослав Железняк, эмиссия, нардеп
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