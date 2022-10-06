Комитет Рады одобрил кандидатуру Пышного на пост главы НБУ – нардеп

Об этом в Telegram сообщил первый замглавы комитета, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Наш комитет по вопросам финансов одобрил назначение Пышного Андрея на должность главы Нацбанка. За – 19, воздержался – один. В ближайшее время это решение утвердит и сессионный зал", – написал он.
Пышный принимал участие в заседании комитета, добавил Железняк.
"Отметил, что самый важный приоритет – начать программу с Международным валютным фондом. Сохранение ставки 25% поддерживает", – рассказал Железняк.
Он добавил, что спросил Пышного, как он видит дальнейшее участие НБУ в финансировании дефицита госбюджета.
"Это парное катание – НБУ и Минфина. Активизация работы с нашими международными партнерами важна. Финансировать дефицит исключительно за счет эмиссионных источников – колоссальный риск. Эмиссия должна быть контролируема и не должна быть единственным источником финансирования. Эмиссия должна быть только в рамках макроэкономических показателей, которые определяет НБУ", – ответил кандидат на пост главы Нацбанка, его процитировал Железняк.
4 октября глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья, его процитировала пресс-служба регулятора.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Шевченко с должности главы НБУ.
6 октября за увольнение главы Нацбанка Шевченко проголосовала Рада. В тот же день Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Пышного на пост руководителя НБУ (в настоящее время он является советником главы "Ощадбанка").
После этого уволенный экс-глава НБУ Шевченко заявил о политическом давлении и уехал из Украины.
6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка" в хищении более 200 млн грн. Среди них – и Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до НБУ.