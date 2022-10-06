Комитет Рады одобрил кандидатуру Пышного на пост главы НБУ – нардеп

Назначение Пышного на должность главы Нацбанка поддержали 19 членов комитета Рады по вопросам финансов, отметил Железняк Фото: Андрій Пишний / Facebook

Об этом в Telegram сообщил первый замглавы комитета, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Наш комитет по вопросам финансов одобрил назначение Пышного Андрея на должность главы Нацбанка. За – 19, воздержался – один. В ближайшее время это решение утвердит и сессионный зал", – написал он.

Пышный принимал участие в заседании комитета, добавил Железняк.

"Отметил, что самый важный приоритет – начать программу с Международным валютным фондом. Сохранение ставки 25% поддерживает", – рассказал Железняк.

Он добавил, что спросил Пышного, как он видит дальнейшее участие НБУ в финансировании дефицита госбюджета.

"Это парное катание – НБУ и Минфина. Активизация работы с нашими международными партнерами важна. Финансировать дефицит исключительно за счет эмиссионных источников – колоссальный риск. Эмиссия должна быть контролируема и не должна быть единственным источником финансирования. Эмиссия должна быть только в рамках макроэкономических показателей, которые определяет НБУ", – ответил кандидат на пост главы Нацбанка, его процитировал Железняк.