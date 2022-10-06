Уволенный экс-глава НБУ Шевченко заявил о политическом давлении и уехал из Украины

Меня пытались склонить к решениям, которые я считаю вредными для финансовой стабильности Украины – экс-глава НБУ Національний банк України / Facebooк

По его словам, он почти два года испытывал политическое давление, которое усилилось накануне решения подать в отставку. Экс-глава НБУ пишет, что объявление о подозрении детективами НАБУ стало для него неожиданностью.

"Официально заявляю: озвученные правоохранителями "обнаруженные факты" являются результатом преждевременных выводов, сделанных на основе поспешных и недоказанных суждений", – говорится в сообщении.

6 октября НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка" в хищении более 200 млн грн. Среди них – и Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до НБУ.

"Я считаю проявлением политического преследования и сведения счетов реанимацию именно сейчас уголовного дела, которому уже 3,5 года, и все это время оно так и не расследовалось. Однако сам факт дела периодически использовался для репутационных атак по мне. Таким образом, меня пытались – но безрезультатно – склонить к решениям, которые я считаю вредными для финансовой стабильности государства и угрозой для институциональной независимости НБУ", – заявил он.

Шевченко отметил, что существуют другие факторы, свидетельствующие о "внепроцессуальной природе" такого преследования. Подробностей он не сообщил, сославшись на то, что в данный момент занимается формированием правовой позиции.

При этом он уточнил, что в данный момент находится за границей. Он уехал из Украины "на лечение".