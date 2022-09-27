По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" банки выдали займов на 141,2 млрд грн

Больше всего кредитов по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" брали в Киеве – 10% Фото: depositphotos.com

Банки выдали займов на 141,2 млрд грн, проинформировал Гетманцев.

"В отраслевом разрезе среди лидеров: сельское хозяйство (52% от всего объема кредитования), торговля (24%), предприятия перерабатывающей промышленности (14%)", – написал он.

По регионам больше всего кредитов брали в Киеве – 10%, во Львовской области – 8%, в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях – по 7%.

Гетманцев добавил, что подаст предложение увеличить в бюджете на следующий год финансирование этой программы.