По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" банки выдали займов на 141,2 млрд грн

Банки выдали займов на 141,2 млрд грн, проинформировал Гетманцев.
"В отраслевом разрезе среди лидеров: сельское хозяйство (52% от всего объема кредитования), торговля (24%), предприятия перерабатывающей промышленности (14%)", – написал он.
По регионам больше всего кредитов брали в Киеве – 10%, во Львовской области – 8%, в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях – по 7%.
Гетманцев добавил, что подаст предложение увеличить в бюджете на следующий год финансирование этой программы.
Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства.
В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.
17 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил об упрощении условий ведения бизнеса. "Любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал он.