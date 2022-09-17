В Украине бизнес трудоустроил 11 тыс. переселенцев и получил за это 122 млн грн компенсации – Минэкономики

"[Мы] выплачиваем работодателям компенсацию за трудоустройство людей, переехавших из опасных регионов, чтобы они быстрее адаптировались на новом месте. И уже перечислили предпринимателям 122 млн грн за трудоустройство более 11 тыс. переселенцев", – рассказал первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Она сообщила, что министерство инициировало принятие законопроекта о предоставлении бизнесу компенсации за трудоустройство молодых людей на первое рабочее место, участников боевых действий, одиноких родителей и ждет его рассмотрения в парламенте.

Программу выплаты работодателям компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц правительство запустило в апреле. За каждого трудоустроенного переселенца государство выплачивает 6500 грн в течение двух месяцев.

Работодатель сможет получить компенсацию, если:

он состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

подал налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или весь прошлый год;

не является неприбыльной организацией;

ВПЛ, которое он взял на работу, получает не менее 6500 грн в месяц.

Чтобы получить компенсацию, работодатель должен заключить трудовой контракт с ВПЛ и зарегистрировать данные о нем на портале или в приложении "Дія". Через пять дней предпринимателю необходимо подать заявку на получение компенсации вместе с документами, подтверждающими выплату зарплаты и отчислений.

"Компенсации бизнесу за трудоустройство ВПЛ – это часть стратегии по минимизации безработицы, особенно в регионах, где проживает больше всего внутренних переселенцев. Они могут применить свои знания и умения и получить вознаграждение за свой труд. В свою очередь бизнес привлечет к работе новые трудовые ресурсы, что будет способствовать его восстановлению и развитию", – отметили в министерстве.