В Украине бизнес трудоустроил 11 тыс. переселенцев и получил за это 122 млн грн компенсации – Минэкономики

"[Мы] выплачиваем работодателям компенсацию за трудоустройство людей, переехавших из опасных регионов, чтобы они быстрее адаптировались на новом месте. И уже перечислили предпринимателям 122 млн грн за трудоустройство более 11 тыс. переселенцев", – рассказал первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Она сообщила, что министерство инициировало принятие законопроекта о предоставлении бизнесу компенсации за трудоустройство молодых людей на первое рабочее место, участников боевых действий, одиноких родителей и ждет его рассмотрения в парламенте.
Программу выплаты работодателям компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц правительство запустило в апреле. За каждого трудоустроенного переселенца государство выплачивает 6500 грн в течение двух месяцев.
Работодатель сможет получить компенсацию, если:
Чтобы получить компенсацию, работодатель должен заключить трудовой контракт с ВПЛ и зарегистрировать данные о нем на портале или в приложении "Дія". Через пять дней предпринимателю необходимо подать заявку на получение компенсации вместе с документами, подтверждающими выплату зарплаты и отчислений.
"Компенсации бизнесу за трудоустройство ВПЛ – это часть стратегии по минимизации безработицы, особенно в регионах, где проживает больше всего внутренних переселенцев. Они могут применить свои знания и умения и получить вознаграждение за свой труд. В свою очередь бизнес привлечет к работе новые трудовые ресурсы, что будет способствовать его восстановлению и развитию", – отметили в министерстве.
По данным Организации Объединенных Наций, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину 6,9 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, еще более 7 млн человек выехали в другие европейские страны. Большинство переселенцев – с востока и юга Украины, где продолжаются интенсивные боевые действия.
В Украине вынужденным переселенцам ежемесячно выплачивают компенсацию: по 2 тыс. грн – взрослым и по 3 тыс. грн – детям и лицам с инвалидностью.