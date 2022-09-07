С 1 октября в Украине повысят сумму компенсации людям, бесплатно приютившим переселенцев

Хозяевам, приютившим переселенцев, будут платить больше Фото: ЕРА

Увеличение суммы компенсации стало возможным благодаря тому, что украинское правительство и Общество Красного Креста Украины 6 сентября заключили обновленный меморандум, условия которого позволяют увеличить финансирование программы "Прихисток".

Эта программа предусматривает предоставление государственной компенсации за жилищно-коммунальные услуги тем, кто бесплатно приютил внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий или из зон боевых действий.

6 сентября стало известно, что жители Закарпатья, приютившие вынужденных переселенцев, получат единоразовую выплату в размере 4000 грн.