Жителям Закарпатья, приютившим переселенцев, выплатят по 4000 грн

"Единоразовая выплата в размере 4000 грн будет предоставляться за размещение в сентябре или октябре 2022 года двух и более внутренне перемещенных лиц на период не менее 30 календарных дней. Эти средства позволят частично компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги и прочие бытовые нужды", – отметил Виктор Никита.

По его словам, для получения помощи закарпатцам нужно подать заявление в исполнительный орган территориальной общины по местонахождению жилья.

Также необходимо подать следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя и адрес его места жительства;

копия справки о присвоении идентификационного кода (кроме лиц, которые по своим религиозным или другим убеждениям отказались от идентификационного кода);

копия документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением, или документа, подтверждающего полномочия представителя владельца;

копия справок внутренне перемещенных лиц, временно размещенных в жилом помещении заявителя;

справка о банковских реквизитах заявителя для выплаты материальной помощи через банковское учреждение (при открытом счете).