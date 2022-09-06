Жителям Закарпатья, приютившим переселенцев, выплатят по 4000 грн

"Единоразовая выплата в размере 4000 грн будет предоставляться за размещение в сентябре или октябре 2022 года двух и более внутренне перемещенных лиц на период не менее 30 календарных дней. Эти средства позволят частично компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги и прочие бытовые нужды", – отметил Виктор Никита.
По его словам, для получения помощи закарпатцам нужно подать заявление в исполнительный орган территориальной общины по местонахождению жилья.
Также необходимо подать следующие документы:
Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщил 21 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Как сообщала 28 августа вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, с 1 октября тем людям, которые будут предоставлять убежище внутренне перемещенным лицам, за каждого человека будет выплачиваться 900 грн. Сейчас это 450 грн. На отопительный сезон за каждого человека будет дополнительно выплачиваться 900 грн.