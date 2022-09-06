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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителям Закарпатья, приютившим переселенцев, выплатят по 4000 грн

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Жители Закарпатья, которые бесплатно приютили переселенцев, получат одноразовую материальную помощь
Жители Закарпатья, которые бесплатно приютили переселенцев, получат одноразовую материальную помощь
Фото: depositphotos.com

Закарпатцы, приютившие вынужденных переселенцев, будут получать материальную помощь. Об этом 6 сентября сообщил глава Закарпатской военной администрации (ОВА) Виктор Никита, которого цитирует пресс-служба региона.

"Единоразовая выплата в размере 4000 грн будет предоставляться за размещение в сентябре или октябре 2022 года двух и более внутренне перемещенных лиц на период не менее 30 календарных дней. Эти средства позволят частично компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги и прочие бытовые нужды", – отметил Виктор Никита.

По его словам, для получения помощи закарпатцам нужно подать заявление в исполнительный орган территориальной общины по местонахождению жилья.

Также необходимо подать следующие документы:

  • копия документа, удостоверяющего личность заявителя и адрес его места жительства;
  • копия справки о присвоении идентификационного кода (кроме лиц, которые по своим религиозным или другим убеждениям отказались от идентификационного кода);
  • копия документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением, или документа, подтверждающего полномочия представителя владельца;
  • копия справок внутренне перемещенных лиц, временно размещенных в жилом помещении заявителя;
  • справка о банковских реквизитах заявителя для выплаты материальной помощи через банковское учреждение (при открытом счете).
Контекст:

Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщил 21 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как сообщала 28 августа вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, с 1 октября тем людям, которые будут предоставлять убежище внутренне перемещенным лицам, за каждого человека будет выплачиваться 900 грн. Сейчас это 450 грн. На отопительный сезон за каждого человека будет дополнительно выплачиваться 900 грн.

Теги: Закарпатье, переселенцы, финансовая помощь, жилье, война России против Украины, Закарпатская область, вторжение России в Украину
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