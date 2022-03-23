В Закарпатской области наиболее уязвимым группам переселенцев дополнительно выплатят по 2200 грн

Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами Фото: Віктор Микита/Закарпатська ОДА (ОВА) / Facebook

Международная организация по миграции, Агентство ООН по миграции, представительство в Украине (МОМ) будут таргетировать семьи на основе критериев уязвимости:

беременные женщины;

одинокие женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей;

семьи с двумя и более детьми;

домохозяйства с лицами с инвалидностью;

пожилые люди старше 65 лет.

"Этим лицам перечислят 2200 грн через "Укрпошту" и других официально зарегистрированных поставщиков финансовых услуг в Украине", – отметил Микита.

Трансферты предназначены для поддержки 32 000 переселенцев и 8000 уязвимых домохозяйств.

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