В Закарпатской области наиболее уязвимым группам переселенцев дополнительно выплатят по 2200 грн

Международная организация по миграции, Агентство ООН по миграции, представительство в Украине (МОМ) будут таргетировать семьи на основе критериев уязвимости:
"Этим лицам перечислят 2200 грн через "Укрпошту" и других официально зарегистрированных поставщиков финансовых услуг в Украине", – отметил Микита.
Трансферты предназначены для поддержки 32 000 переселенцев и 8000 уязвимых домохозяйств.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщил 21 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Кабинет Министров Украины утвердил три программы помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за боевых действий. Программы предусматривают ежемесячные выплаты переселенцам и их детям, помощь в трудоустройстве и компенсацию коммунальных расходов гражданам, предоставляющим бесплатное убежище таким людям.