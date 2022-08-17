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"Среди обманутых – женщины с детьми". В Николаевской области задержали мошенника, который сдавал переселенцам несуществующие квартиры

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Правоохранители установили 16 эпизодов преступной деятельности задержанного
Правоохранители установили 16 эпизодов преступной деятельности задержанного
Фото: Миколаївська обласна прокуратура / Telegram

В Николаевской области задержали интернет-мошенника, который сдавал вынужденным переселенцам несуществующие квартиры. Об этом 17 августа в Telegram сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Следствие установило, что житель Еланца на платформе OLX разместил объявление о сдаче в аренду квартир в Ужгороде лицам, которые вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. За свои "услуги" подозреваемый брал предоплату, однако после поступления денег на счета прекращал связь с потерпевшими.

"Среди обманутых, стремившихся найти безопасное убежище, – женщины с детьми", – подчеркнули в прокуратуре.

В суд направлен обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного повторно, а также по факту тайного похищения чужого имущества в период действия военного положения (ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до восьми лет.

Правоохранители установили 16 эпизодов преступной деятельности задержанного.

Контекст:

В Международной организации по миграции 29 июля заявили, что 15% населения Украины стали внутренне перемещенными лицами.

Численность населения в Украине на 1 мая прошлого года составляла 41,34 млн человек, сообщала Государственная служба статистики.

Теги: Украина, Ужгород, прокуратура, аренда, следствие, переселенцы, Николаевская область, правоохранители, война России против Украины, мошенник, квартира, обвинительный акт, суд
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