"Среди обманутых – женщины с детьми". В Николаевской области задержали мошенника, который сдавал переселенцам несуществующие квартиры

Следствие установило, что житель Еланца на платформе OLX разместил объявление о сдаче в аренду квартир в Ужгороде лицам, которые вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. За свои "услуги" подозреваемый брал предоплату, однако после поступления денег на счета прекращал связь с потерпевшими.

"Среди обманутых, стремившихся найти безопасное убежище, – женщины с детьми", – подчеркнули в прокуратуре.

В суд направлен обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного повторно, а также по факту тайного похищения чужого имущества в период действия военного положения (ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до восьми лет.

Правоохранители установили 16 эпизодов преступной деятельности задержанного.