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ОБЩЕСТВО

Внутренними переселенцами стали 15% населения Украины – Международная организация по миграции

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По данным ООН, после открытого вторжения России Украину покинуло более 9,5 млн человек
По данным ООН, после открытого вторжения России Украину покинуло более 9,5 млн человек
Фото: ЕРА (архив)

Международная организация по миграции (МОМ) провела в Украине опрос, в результате которого выяснила, что 15% населения страны стали внутренне перемещенными лицами. Об этом представитель МОМ Варвара Жлуктенко сообщила 29 июля на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ".

"Согласно данным последнего общенационального репрезентативного опроса, который Международная организация по миграции провела с 12-го по 23 июля, в настоящее время в Украине более 6,6 млн человек являются внутренне перемещенными лицами. Эта цифра составляет 15% от общего населения Украины", – сказала она.

Представитель МОМ отметила, что в конце июня показатель был на 300 тыс. человек меньше.

По данным Жлуктенко, "люди продолжают выезжать с востока, юга и севера Украины", а домой вернулись 5,5 млн ранее перемещенных лиц.

"Абсолютное большинство из них были перемещены в Украину, а 16% – вернулись из-за границы. Основными регионами, куда возвращаются люди, являются Киев и Киевская область, а также Харьковская, Одесская и Черниговская области", – объяснила она.

Контекст:

Из-за полномасштабного вторжения России Украину покинуло более 9,5 млн человек, заявила 29 июля заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

По подсчетам организации, около 3,8 млн граждан в течение пяти месяцев уже вернулись в Украину.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: миграция, война, беженцы, переселенцы, вторжение, население
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