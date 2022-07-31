Внутренними переселенцами стали 15% населения Украины – Международная организация по миграции

По данным ООН, после открытого вторжения России Украину покинуло более 9,5 млн человек Фото: ЕРА (архив)

"Согласно данным последнего общенационального репрезентативного опроса, который Международная организация по миграции провела с 12-го по 23 июля, в настоящее время в Украине более 6,6 млн человек являются внутренне перемещенными лицами. Эта цифра составляет 15% от общего населения Украины", – сказала она.

Представитель МОМ отметила, что в конце июня показатель был на 300 тыс. человек меньше.

По данным Жлуктенко, "люди продолжают выезжать с востока, юга и севера Украины", а домой вернулись 5,5 млн ранее перемещенных лиц.

"Абсолютное большинство из них были перемещены в Украину, а 16% – вернулись из-за границы. Основными регионами, куда возвращаются люди, являются Киев и Киевская область, а также Харьковская, Одесская и Черниговская области", – объяснила она.