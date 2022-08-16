"Как преодолеть стресс во время войны". Психологи Фонда Рината Ахметова бесплатно проводят групповые консультации для переселенцев

Чтобы получить групповую консультацию психолога, надо обратиться на горячую линию Фонда Рината Ахметова 0-800-50-90-01 и договориться о встрече. Кроме этого необходимо подыскать подходящее помещение для групповой работы и пригласить на встречу около 15 человек.
"У проекта есть несколько целей. Первая – профилактика стрессового состояния. Вторая – психоэдукция, информирование людей. Третья – предоставление людям техник, средств, которые они могут использовать для того, чтобы снижать возникающий у них уровень напряжения и стресса", рассказала психолог проекта Леся Залановская.
В репортаже отмечается, что во время терапии ключевое значение имеет живой контакт психолога с пациентом.
Психологи Фонда Рината Ахметова подчеркивают, что человеку важно не отделяться от людей. Поэтому во время групповой консультации терапевтический эффект имеет и то, что люди провели время вместе.
С 2014 года психологическая поддержка от Фонда Рината Ахметова была оказана более 91 тыс. жителям Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда по курсу "Травма войны".