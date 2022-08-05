В Украине начал работать летний лагерь Фонда Рината Ахметова

Психологи в лагере объясняют детям нормальность их реакций на стрессовые события, обучают детей полезным техникам, с помощью которых можно преодолеть стресс Фото: Фонд Ріната Ахметова / Facebook

В лагере с детьми работают опытные психологи, прошедшие обучение в Фонде Рината Ахметова по курсу "Травма войны", отметили в организации.

"Оккупация и необходимость вынужденно покинуть дом – это события, не связанные с обычной жизнью. Родителям может быть трудно поддержать ребенка, который пережил такую ситуацию, ведь взрослые и сами находятся в стрессе. Они листают новостные ленты, а ребенок нередко остается один на один со своими воспоминаниями и страхами", – рассказала психотерапевт, детский и подростковый психолог Фонда Евгения Гайдай.

Психологи в лагере объясняют детям нормальность их реакций на стрессовые события, обучают ребят полезным техникам, с помощью которых можно преодолеть стресс.

"С такими детьми очень хорошо работать в группе: так они чувствуют не только поддержку психологов, но и групповую. Они понимают, что не остались одни, что с другими детьми происходит то же самое", – отметила Гайдай.

Она добавила, что переживающие войну дети отличаются от гостей детских лагерей в мирное время, так как они более взрослые, более ответственные и послушные, но это, на самом деле, не очень хорошо – так как ребенок постоянно находится в состоянии напряжения и ожидании, что в любой момент произойдет что-то плохое.

"В процессе нашей работы с детьми они начинают открываться, рассказывают свои истории... Мы видим, что их состояние становится лучше", – рассказала психолог.

За время существования проекта профессиональную психологическую помощь и оздоровление получили более 4500 детей со всей страны.