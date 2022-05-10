Лично или по телефону: как обратиться к психологам Фонда Рината Ахметова

Пункты психологической помощи, где можно пообщаться со специалистами лицом к лицу, работают в "Зеленом центре "Метинвест" в Запорожье и в шелтере для переселенцев на стадионе "Арена Львов".

Получить полноценную консультацию можно также по телефону, обратившись на бесплатную горячую линию Фонда Рината Ахметова 0-800-50-90-01.

С 2014 года психологическая поддержка от Фонда Рината Ахметова была оказана более 70 000 жителям страны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда по курсу "Травма войны".

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Поможем". За 16 лет работы Фонд помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, подчеркивают в организации.