ГОРДОН
 
 
Интересное

"Онемение" эмоций во время войны. Как побороть проблему

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Важно не позволить себе привыкнуть к синдрому онемения чувств
Важно не позволить себе привыкнуть к синдрому онемения чувств
Фото: depositphotos.com

Украинский психолог, ведущая проекта "Эксы" на "Новом канале" Наталья Ежова рассказала, что делать, если во время военных действий появилось ощущение исчезновения эмоций и безразличия ко всему Об этом изданию "ГОРДОН" 6 мая сообщила пресс-служба "Нового канала".

"Онемение" чувств – это один из видов психологической защиты. Так срабатывает механизм вытеснения из жизни проблемы, с которой невозможно справиться своими силами.

"Это как замораживание мыслей и чувств, чтобы свести к минимуму душевные переживания, которых сейчас не избежать. Их столько накопилось внутри, что они давят с необычайной силой. Человек не может их прожить, поэтому сбегает. Но проблема в том, что когда нет отрицательных эмоций – таких, как страх, переживания, – нет и положительных. А еще происходит замирание: человек останавливает жизнь и чувствует: "Я ничего не буду делать, потому что от меня ничего не зависит. Будет, как будет", – объяснила психолог.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Для того, чтобы выйти из такого состояния, следует осознать и признать проблему. Нужно даже напоминать себе вслух: "Это ненормально, что летают бомбы и ракеты, поэтому нужно прятаться в укрытие и сохранить свою жизнь. Нельзя сидеть и не бояться".

Необходимо научиться чувствовать себя в физическом плане: похлопать себя по телу, прикоснуться к глазам, ушам, носу, глубоко вдохнуть, выдохнуть. Даже можно проговорить: "Я здесь. Я есть".

К ощущениям себе живым может вернуть рутинная занятость, обязанности. Например, приготовление пищи, занятия с ребенком, контроль распорядка дня.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Важно понять, что отсутствие эмоций – это тоже психологическое состояние, и его нужно проговорить, поделиться своими чувствами с близкими. Нужно не позволить себе и своему окружению привыкнуть к синдрому онемения чувств.

Жизненные силы возвращает помощь другим людям. Она может быть разной: психологическая или материальная, в быту. Возможно, нужно кому-то приготовить еду, поговорить с кем-то по телефону, передать вещи.

Теги: Украина, война, помощь, психология, психолог, Наталья Ежова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь G
Елена ПОСКАННАЯ
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось G
Елена ПОСКАННАЯ
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину
Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
  Дорн о близких родственниках из РФ: Почти на всех поставил крест. Они даже не поинтересовались, жив ли их родной человек
  Дорн о близких родственниках из РФ: Почти на всех поставил крест. Они даже не поинтересовались, жив ли их родной человек
"Мы должны поднять им моральный дух и мужской". Никитюк призвала украинок поддержать ВСУ и рассказала, что нужно делать
"Мы должны поднять им моральный дух и мужской". Никитюк призвала украинок поддержать ВСУ и рассказала, что нужно делать
"Марик оказался боевым, с характером". Кулеба показал, как его новый питомец играет с бутылкой из-под алкоголя
"Марик оказался боевым, с характером". Кулеба показал, как его новый питомец играет с бутылкой из-под алкоголя
  "Когда будешь петь мою песню, знай, что мне негде жить". Билык рассказала, как просила Киркорова и его коллег "достучаться до Путина"
  "Когда будешь петь мою песню, знай, что мне негде жить". Билык рассказала, как просила Киркорова и его коллег "достучаться до Путина"
"Я снималась с российскими актерами, говорила на языке оккупанта". Денисенко рассказала, "для чего" в Украине идет война
"Я снималась с российскими актерами, говорила на языке оккупанта". Денисенко рассказала, "для чего" в Украине идет война
  Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я
  Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я
"Пусть это станет нашей национальной идеей". Дурнев рассказал, как следует относиться к Украине
"Пусть это станет нашей национальной идеей". Дурнев рассказал, как следует относиться к Украине
  "Хорошие новости – в хорошее время". Dzidzio ответил на вопрос о личной жизни после развода со Slavia
  "Хорошие новости – в хорошее время". Dzidzio ответил на вопрос о личной жизни после развода со Slavia
"Пришло время глотать!" Ургант, покинувший Россию, ответил российскому режиссеру, который грозился плюнуть ему в лицо
"Пришло время глотать!" Ургант, покинувший Россию, ответил российскому режиссеру, который грозился плюнуть ему в лицо
  "Такого говна в свою сторону я не видела за всю жизнь". Алена Винницкая рассказала об атаке ботов после того, как высказалась о Путине
  "Такого говна в свою сторону я не видела за всю жизнь". Алена Винницкая рассказала об атаке ботов после того, как высказалась о Путине
"Путин х...йло". Бабкин презентовал песню "Победная". Видео
"Путин – х...йло". Бабкин презентовал песню "Победная". Видео
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым
  Melovin ответил Могилевской на предложение о трех государственных языках после войны
  Melovin ответил Могилевской на предложение о трех государственных языках после войны
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
 
 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 