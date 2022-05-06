"Онемение" эмоций во время войны. Как побороть проблему

"Онемение" чувств – это один из видов психологической защиты. Так срабатывает механизм вытеснения из жизни проблемы, с которой невозможно справиться своими силами.

"Это как замораживание мыслей и чувств, чтобы свести к минимуму душевные переживания, которых сейчас не избежать. Их столько накопилось внутри, что они давят с необычайной силой. Человек не может их прожить, поэтому сбегает. Но проблема в том, что когда нет отрицательных эмоций – таких, как страх, переживания, – нет и положительных. А еще происходит замирание: человек останавливает жизнь и чувствует: "Я ничего не буду делать, потому что от меня ничего не зависит. Будет, как будет", – объяснила психолог.

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Для того, чтобы выйти из такого состояния, следует осознать и признать проблему. Нужно даже напоминать себе вслух: "Это ненормально, что летают бомбы и ракеты, поэтому нужно прятаться в укрытие и сохранить свою жизнь. Нельзя сидеть и не бояться".

Необходимо научиться чувствовать себя в физическом плане: похлопать себя по телу, прикоснуться к глазам, ушам, носу, глубоко вдохнуть, выдохнуть. Даже можно проговорить: "Я здесь. Я есть".

К ощущениям себе живым может вернуть рутинная занятость, обязанности. Например, приготовление пищи, занятия с ребенком, контроль распорядка дня.

Фото: depositphotos.com

Важно понять, что отсутствие эмоций – это тоже психологическое состояние, и его нужно проговорить, поделиться своими чувствами с близкими. Нужно не позволить себе и своему окружению привыкнуть к синдрому онемения чувств.

Жизненные силы возвращает помощь другим людям. Она может быть разной: психологическая или материальная, в быту. Возможно, нужно кому-то приготовить еду, поговорить с кем-то по телефону, передать вещи.