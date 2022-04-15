Почему не стоит испытывать отрицательные эмоции к соотечественникам, уехавшим за границу. Ответ психолога

В сложное для страны и каждого украинца время особенно важно помнить о проявлении уважения друг к другу, объединению сил и неравнодушии к ближнему Фото: depositphotos.com

Как объяснила психолог, на самом деле негатив, который некоторые люди могут выплескивать на соотечественников, покинувших Украину, изначально направлен на самого врага. А ему на руку любые ссоры в среде украинцев. Поэтому если появляется злость на уехавших за границу соотечественников, нужно вспоминать первоисточник зла и направлять негатив на него.

Необходимо помнить, что покинувшие Родину люди, как правило, из-за границы помогают своей стране и доносят до мировой общественности правдивую информацию о войне в Украине. Большинство людей, покинувших Украину, также волнуются и страдают от происходящего в их родной стране. Нужно сплотиться всем – и тем, кто остался на Родине, и тем, кто временно ее покинул.

Также важно понимать, что каждый человек может быть полезен на своем месте. Вероятно, многие украинцы за границей смогут сделать для своей страны больше: помогать волонтерским организациям за рубежом, найдя там работу, переводить больше денег ВСУ.

Психолог рекомендует не публиковать в соцсетях легкомысленные праздные посты, чтобы не провоцировать окружающих. Это неуместно и может вызывать раздражение, ведь в Украине война, гибнут мирные люди, разрушаются города.

В сложное для страны и каждого украинца время особенно важно помнить о проявлении уважения друг к другу, объединению сил и неравнодушии к ближнему.