Как научиться находить время на отдых

Не планируйте слишком много на небольшой отрезок времени. Лучше сделать больше запланированного и быть довольным собой, чем постоянно испытывать недовольство недостаточно высоким темпом или недостатком сил. Не спешите. Принцип "тише едешь – дальше будешь" – действительно действенный.

Нужно не забывать, что сон – это здоровье. Его недостаток сказывается на физическом и эмоциональном состоянии: подавленность снижает иммунитет. Поэтому испытывать организм на прочность чревато возникновением различных заболеваний.

Фото: depositphotos.com

Не нужно взваливать все обязанности по дому на себя. Разделите их между членами семьи. Например, кто-то может купить продукты, кто-то приготовить еду, заняться уборкой. Либо же договоритесь делать все вместе, сообща, чтобы нагрузка не ложилась на плечи одного человека.

Постарайтесь не накапливать всю работу по дому на выходные. Лучше делайте понемногу каждый день. А на уикенд запланируйте что-нибудь интересное: например, пригласите гостей, отправьтесь за город, в кафе или на урок танцев.

По возможности пользуйтесь различными сервисами: доставки, готовой еды, если вы понимаете, что таким образом сможете сэкономить время для чего-то приятного.

Не тратьте слишком много времени на социальные сети и телефонные разговоры. Они забирают энергию, притом достаточно незаметно. Более активный и деятельный отдых даст чувство наполненности и удовлетворенности. Предпочитайте живое общение с людьми, которые вам приятны.

Фото: depositphotos.com

Выделяйте время побыть наедине с собой. Если раньше это не входило в ваш распорядок, обязательно включите такой пункт. Даже полчаса в день, потраченные на то, чтобы сосредоточиться на своих мыслях, желаниях, планах, дадут результат. Человек, знающий, чего хочет, более спокойный и счастливый.

Периодически замедляйтесь и больше бывайте на природе. Может показаться, что, например, наблюдать за утками на берегу озера – пустое занятие. На самом деле, эти минуты в тишине и спокойствии дадут заряд энергии для активной деятельности.