ГОРДОН
 
 
Интересное

Как научиться находить время на отдых

Старайтесь чаще бывать на природе
Старайтесь чаще бывать на природе
Фото: depositphotos.com

Усталость имеет свойство накапливаться, а потому нужно научиться регулярно находить время на то, чтобы переключиться и отдохнуть.

Не планируйте слишком много на небольшой отрезок времени. Лучше сделать больше запланированного и быть довольным собой, чем постоянно испытывать недовольство недостаточно высоким темпом или недостатком сил. Не спешите. Принцип "тише едешь – дальше будешь" – действительно действенный.

Нужно не забывать, что сон – это здоровье. Его недостаток сказывается на физическом и эмоциональном состоянии: подавленность снижает иммунитет. Поэтому испытывать организм на прочность чревато возникновением различных заболеваний.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Не нужно взваливать все обязанности по дому на себя. Разделите их между членами семьи. Например, кто-то может купить продукты, кто-то приготовить еду, заняться уборкой. Либо же договоритесь делать все вместе, сообща, чтобы нагрузка не ложилась на плечи одного человека.

Постарайтесь не накапливать всю работу по дому на выходные. Лучше делайте понемногу каждый день. А на уикенд запланируйте что-нибудь интересное: например, пригласите гостей, отправьтесь за город, в кафе или на урок танцев.

По возможности пользуйтесь различными сервисами: доставки, готовой еды, если вы понимаете, что таким образом сможете сэкономить время для чего-то приятного.

Не тратьте слишком много времени на социальные сети и телефонные разговоры. Они забирают энергию, притом достаточно незаметно. Более активный и деятельный отдых даст чувство наполненности и удовлетворенности. Предпочитайте живое общение с людьми, которые вам приятны.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Выделяйте время побыть наедине с собой. Если раньше это не входило в ваш распорядок, обязательно включите такой пункт. Даже полчаса в день, потраченные на то, чтобы сосредоточиться на своих мыслях, желаниях, планах, дадут результат. Человек, знающий, чего хочет, более спокойный и счастливый.

Периодически замедляйтесь и больше бывайте на природе. Может показаться, что, например, наблюдать за утками на берегу озера – пустое занятие. На самом деле, эти минуты в тишине и спокойствии дадут заряд энергии для активной деятельности.

Виктория ВОРОНИНА
журналист
Теги: социальные сети, здоровье, психология, работа, отдых, деятельность, интересное, природа, энергия, иммунитет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине G
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли G
Алеся БАЦМАН
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Хочу, чтобы мы были вместе". Уэст заявил, что они с Кардашян еще не развелись
  "Хочу, чтобы мы были вместе". Уэст заявил, что они с Кардашян еще не развелись
Группа Kazka презентовала новый альбом и логотип накануне гастролей по США. Аудио
Группа Kazka презентовала новый альбом и логотип накануне гастролей по США. Аудио
"Секси-Ирка. Женщина-вамп", "Сногсшибательная фигура". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в эротичном образе
"Секси-Ирка. Женщина-вамп", "Сногсшибательная фигура". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в эротичном образе
"Не узнать", "Смело". 37-летняя Каминская показала, как выглядела на школьном выпускном
"Не узнать", "Смело". 37-летняя Каминская показала, как выглядела на школьном выпускном
"Красотуля", "Замерзла". Узерли показала пятую точку в облегающих брюках
"Красотуля", "Замерзла". Узерли показала пятую точку в облегающих брюках
"Голая всадница на Пегасе". Граймс показала обложку нового альбома, который записала с британским диджеем
"Голая всадница на Пегасе". Граймс показала обложку нового альбома, который записала с британским диджеем
"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок
"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок
Voyage. Группа ABBA выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва. Аудио
Voyage. Группа ABBA выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва. Аудио
"Лапуся", "Просто красота". Ребрик оголила тело перед камерой
"Лапуся", "Просто красота". Ребрик оголила тело перед камерой
"Мама как девочка". 37-летняя жена 61-летнего Тигипко показала, как он смотрится с ее мамой
"Мама как девочка". 37-летняя жена 61-летнего Тигипко показала, как он смотрится с ее мамой
"Такая невинная и прекрасная", "Идеальна в своей чистоте". Анна Седокова показала, как выглядела в 16 лет
"Такая невинная и прекрасная", "Идеальна в своей чистоте". Анна Седокова показала, как выглядела в 16 лет
"Очень нежное белье, подчеркивает все ее прелести". В сети обсуждают новый необычный наряд Тины Кароль
"Очень нежное белье, подчеркивает все ее прелести". В сети обсуждают новый необычный наряд Тины Кароль
"Здесь все очень пошло". Пэрис Хилтон показала фигуру в боди с пауками на сосках
"Здесь все очень пошло". Пэрис Хилтон показала фигуру в боди с пауками на сосках
"Красавчики", "Приятно смотреть на счастливых людей". Жанна Бадоева показала фото с мужем в одинаковой позе
"Красавчики", "Приятно смотреть на счастливых людей". Жанна Бадоева показала фото с мужем в одинаковой позе
"Доктор очень похож на ежика". Евгений Комаровский показал, что нашел на прогулке в лесу
"Доктор очень похож на ежика". Евгений Комаровский показал, что нашел на прогулке в лесу
Жена Валида Арфуша заявила, что узнала о разводе с ним из судебного уведомления. Фото
Жена Валида Арфуша заявила, что узнала о разводе с ним из судебного уведомления. Фото
 
 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS