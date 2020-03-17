Какие чаи укрепляют иммунитет

В период пандемии важно укреплять иммунитет. Одним из методов, который можно использовать ежедневно, является питье полезных напитков – травяных и плодовых чаев.

Чай из плодов шиповника

Этот напиток повышает сопротивляемость организма инфекциям и вирусам. Он также помогает восполнить силы при переутомлении и стрессах. Шиповник содержит витамины С, Е, А, В2, железо, медь, марганец, кремний, фосфор. Чтобы приготовить этот полезный чай, достаточно горсть сушеных плодов шиповника залить литром кипятка. Настаивать его нужно не менее шести часов. Пить можно как холодным, так и подогрев.

Облепиховый чай

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В плодах облепихи содержатся витамины группы С, В, Е, К, железо, каротин, фолиевая кислота. Облепиховый чай обладает противовоспалительным и бактерицидным действием, благотворно влияет на органы дыхания.

В чай из облепихи можно добавить лимонный сок, бадьян и корицу. Для лучшего эффекта облепиху нужно протереть через сито или растолочь в ступке.

Имбирный чай

В корне имбиря, который используется, в частности, для приготовления чая, входят витамины А, В и аминокислоты, железо, калий, фосфор, цинк, магний. Эти составляющие способны улучшать пищеварение, работу сердечно-сосудистой системы, омолаживать организм. А поскольку имбирь – кладезь витамина С, его используют для лечения простуды и гриппа. Также – для профилактики простудных заболеваний.

Для приготовления целебного напитка корень имбиря натирают на терке или режут тонкими слайсами. Такой чай обогащают лимоном, мятой, а в подостывший напиток добавляют мед.

Мятный чай

Фото: pixabay.com

Его готовят как из свежей, так и из сушеной мяты. В первом случае листья разминают в ступе, добавляя к ним лимонный сок или мед, а также кусочки лимона. Заливают ингредиенты теплой водой.

Во втором варианте сушеную мяту измельчают и заливают кипятком. Напиток можно обогатить лимоном или малиновым вареньем. Хорошим ароматическим сочетанием является мята и чабрец.

В мяте содержатся аскорбиновая кислота, фитонциды, дубильные вещества, медь, цинк, натрий, магний и калий, фосфор, железо. Мятный чай укрепляет иммунитет, облегчает дыхание. Такой напиток расслабляет и успокаивает нервную систему.

Чай из малины и каркаде

Ароматный и полезный чай получится при заваривании смеси лепестков суданской розы (каркаде) и ягод малины. Подойдет как свежезамороженная малина, так и в виде варенья или сушеных ягод. Смешивать ингредиенты можно в любых пропорциях, по вкусу. Если предпочитаете напиток с кислинкой – нужно взять большую часть каркаде, если более мягкий вкус – должна преобладать малина.

В каркаде содержатся витамины группы А, В, С, РР, бета-каротин, калий, кальций, магний, фосфор, натрий. Этот чай помогает оставаться в тонусе, очищает сосуды, борется с бактериями и вирусными инфекциями. Малина – известное всем с детства противовоспалительное и жаропонижающее средство.

Все перечисленные чаи принесут пользу в умеренном количестве и при условии, что у вас нет аллергии на какие-либо ингредиенты.