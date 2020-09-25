Как тренировать память

Чтобы легче запоминать большие объемы информации, нужно применять специальные техники и методы, а также наладить распорядок жизни.

Если вам необходимо запомнить конкретную определенную информацию, и вы знаете: сейчас прозвучит важное, сконцентрируйтесь на самой задаче запоминания. Проговорите про себя то, что только что узнали или услышали.

Выстраивайте образы. Если предстоит запомнить большой объем информации, разделите его на части. Каждую из них "привяжите" к какому-то воображаемому символу или образу. Это может быть что угодно: город, животное, буква алфавита. Образ можно сделать динамичным: например, информация о бизнес-развитии может ассоциироваться с механизмом часов..

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Старайтесь сразу же систематизировать новую информацию. Возможно, по данной тематике у вас уже есть определенные знания. Постарайтесь привязать новые факты к тому, о чем вы уже осведомлены.

Тренируйтесь в быту. Во время похода по магазинам можете сфотографировать ценники товаров и в то же время попытаться их запомнить. А придя домой, запишите на листе все, что помните. Позже сверьте со снимками в телефоне.

Учите языки. А лучше сразу несколько. Так вырабатывается умение систематизировать информацию. Полезно запоминать перевод одного слова на несколько языков сразу.

Эффективным методом запоминания является записывание от руки. Таким образом включается визуальная память и откладываются воспоминания о самом процессе записывания. Полезно проговаривать запоминаемую информацию вслух. В идеале – найти слушателя. Если это невозможно, можно его представить.

Фото: depositphotos.com

Важно соблюдать режим дня и исключить недосыпание. Необходимо разделять работу, учебу и отдых. В определенное время вы должны расслабляться полностью, чтобы мозг мог перезагрузиться.

В рацион следует включать растительные жиры, особенно в виде орехов, отдавать предпочтение жирной рыбе, а не мясу, тем более красному, пить как минимум два литра воды в сутки и не переедать.