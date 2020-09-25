ГОРДОН
 
 
Интересное

Как тренировать память

Чтобы легче запоминать большие объемы информации, нужно применять специальные техники и методы, а также наладить распорядок жизни.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Для тренировки памяти важно включать образное мышление
Для тренировки памяти важно включать образное мышление
Фото: depositphotos.com

Если вам необходимо запомнить конкретную определенную информацию, и вы знаете: сейчас прозвучит важное, сконцентрируйтесь на самой задаче запоминания. Проговорите про себя то, что только что узнали или услышали.

Выстраивайте образы. Если предстоит запомнить большой объем информации, разделите его на части. Каждую из них "привяжите" к какому-то воображаемому символу или образу. Это может быть что угодно: город, животное, буква алфавита. Образ можно сделать динамичным: например, информация о бизнес-развитии может ассоциироваться с механизмом часов..

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Старайтесь сразу же систематизировать новую информацию. Возможно, по данной тематике у вас уже есть определенные знания. Постарайтесь привязать новые факты к тому, о чем вы уже осведомлены.

Тренируйтесь в быту. Во время похода по магазинам можете сфотографировать ценники товаров и в то же время попытаться их запомнить. А придя домой, запишите на листе все, что помните. Позже сверьте со снимками в телефоне.

Учите языки. А лучше сразу несколько. Так вырабатывается умение систематизировать информацию. Полезно запоминать перевод одного слова на несколько языков сразу.

Эффективным методом запоминания является записывание от руки. Таким образом включается визуальная память и откладываются воспоминания о самом процессе записывания. Полезно проговаривать запоминаемую информацию вслух. В идеале – найти слушателя. Если это невозможно, можно его представить.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Важно соблюдать режим дня и исключить недосыпание. Необходимо разделять работу, учебу и отдых. В определенное время вы должны расслабляться полностью, чтобы мозг мог перезагрузиться.

В рацион следует включать растительные жиры, особенно в виде орехов, отдавать предпочтение жирной рыбе, а не мясу, тем более красному, пить как минимум два литра воды в сутки и не переедать.

Теги: здоровье, интересное, память
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Какие страны больше всех накопили мусора в космосе и какие объекты самые опасные
  Какие страны больше всех накопили мусора в космосе и какие объекты самые опасные G
Елена КРАВЧЕНКО
Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки
Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки G
Елена ПОСКАННАЯ
Записки бывшего подполковника КГБ: Андропов, "русисты" и еврейский вопрос
Записки бывшего подполковника КГБ: Андропов, "русисты" и еврейский вопрос G
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
  Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
  Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса
Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой
"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Международная премьера "Мы есть Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале
Международная премьера "Мы есть Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале
"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью
"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью
"Фото огонь". Жена Бабкина засветила соски
"Фото – огонь". Жена Бабкина засветила соски
Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник
Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
  Лопес и Малума изобразили страсть в совместном двухсерийном клипе. Видео
  Лопес и Малума изобразили страсть в совместном двухсерийном клипе. Видео
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS