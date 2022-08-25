На портале "Дія" можно автоматически зарегистрировать бизнес – Федоров

"Удачно завершили бета-тест. Теперь вы можете открыть бизнес буквально за две секунды. Услугу регистрации ООО с госрегистратором мы запустили в октябре 2020 года. И ею воспользовались около 13 тыс. украинцев. Сейчас убираем госрегистратора из процесса, чтобы сэкономить ваше время", – сообщил вице-премьер.
Он отметил, что благодаря автоматическим услугам не нужно ждать решения чиновников или ответа госрегистратора.
"Воспользоваться услугой можно где угодно", – добавил Федоров.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
По состоянию на начало 2022 года на портале были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко". Число пользователей "Дії" превысило 13 млн.
В августе прошлого года "Дія" получила награды за лучшие мобильное приложение и интерфейс.