На портале "Дія" можно автоматически зарегистрировать бизнес – Федоров

"Удачно завершили бета-тест. Теперь вы можете открыть бизнес буквально за две секунды. Услугу регистрации ООО с госрегистратором мы запустили в октябре 2020 года. И ею воспользовались около 13 тыс. украинцев. Сейчас убираем госрегистратора из процесса, чтобы сэкономить ваше время", – сообщил вице-премьер.

Он отметил, что благодаря автоматическим услугам не нужно ждать решения чиновников или ответа госрегистратора.

"Воспользоваться услугой можно где угодно", – добавил Федоров.