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Сервис растаможки автомобилей через "Дію" готов на 90% – Федоров

Федоров подчеркнул, что в данном вопросе все зависит от парламента
Федоров подчеркнул, что в данном вопросе все зависит от парламента
Фото из личного архива Михаила Федорова

Сервис растаможки автомобилей в приложении "Дія" практически готов к запуску. Об этом в опубликованном 20 августа интервью "Укринформу" заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы сейчас очень активно работаем над растаможкой в "Дії", хотя законопроект даже еще первое чтение не прошел. Проводятся встречи со специалистами, мы показываем им, как это будет работать, и помогаем с расчетами", – сказал министр.

В то же время он подчеркнул, что в данном вопросе все зависит от парламента.

"Проект был быстро разработан, поддержан правительством и отправлен в Верховную Раду. Мы продолжаем параллельно работать над ним, надеясь, что документ все же будет принят. В случае его принятия, сможем тоже запустить в "Дії" все очень быстро, ведь около 90% продукта уже готово", – пояснил Федоров.

Контекст:

Кабмин на заседании 10 июня одобрил проект закона о растаможке автомобилей в приложении "Дія".

"Растаможка будет максимально простой и удобной. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей производится автоматически. Оплатить можно прямо в приложении. Весь процесс растаможки – не более пяти минут", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: Украина, автомобили, законопроект, Михаил Федоров, приложение Дія
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