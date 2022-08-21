Сервис растаможки автомобилей через "Дію" готов на 90% – Федоров

"Мы сейчас очень активно работаем над растаможкой в "Дії", хотя законопроект даже еще первое чтение не прошел. Проводятся встречи со специалистами, мы показываем им, как это будет работать, и помогаем с расчетами", – сказал министр.
В то же время он подчеркнул, что в данном вопросе все зависит от парламента.
"Проект был быстро разработан, поддержан правительством и отправлен в Верховную Раду. Мы продолжаем параллельно работать над ним, надеясь, что документ все же будет принят. В случае его принятия, сможем тоже запустить в "Дії" все очень быстро, ведь около 90% продукта уже готово", – пояснил Федоров.
Кабмин на заседании 10 июня одобрил проект закона о растаможке автомобилей в приложении "Дія".
"Растаможка будет максимально простой и удобной. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей производится автоматически. Оплатить можно прямо в приложении. Весь процесс растаможки – не более пяти минут", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.