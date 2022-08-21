Сервис растаможки автомобилей через "Дію" готов на 90% – Федоров

Федоров подчеркнул, что в данном вопросе все зависит от парламента Фото из личного архива Михаила Федорова

"Мы сейчас очень активно работаем над растаможкой в "Дії", хотя законопроект даже еще первое чтение не прошел. Проводятся встречи со специалистами, мы показываем им, как это будет работать, и помогаем с расчетами", – сказал министр.

В то же время он подчеркнул, что в данном вопросе все зависит от парламента.

"Проект был быстро разработан, поддержан правительством и отправлен в Верховную Раду. Мы продолжаем параллельно работать над ним, надеясь, что документ все же будет принят. В случае его принятия, сможем тоже запустить в "Дії" все очень быстро, ведь около 90% продукта уже готово", – пояснил Федоров.