В "Дії" появится англоязычная версия документов – Минцифры

"Сейчас мы переводим в "Дії" на английский язык загранпаспорт, водительские права и техпаспорт. Мы перевели ключевые документы, чтобы украинцы за рубежом могли их спокойно использовать. К примеру, во многих жизненных ситуациях украинцы ездят за границей с электронными водительскими удостоверениями. В ЕС знают, что "Дія" популярна в Украине, но есть потребность в переводе документов для местных служб. Потому мы и решили это сделать. Важно, что права и техпаспорт получат международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде. Это очередной шаг к международной интеграции действия", – подчеркнул Федоров.
По его словам, недавно было запущено бета-тестирование обновления с документами на английском языке.
"Проверим, правильно ли отображаются документы и их поля. Функция уже фактически готова, и мы планируем, что ее запуск состоится вместе с запуском военных облигаций, пенсионным удостоверением и видом на постоянное и временное проживание. Это будет комплексное обновление", – уточнил министр.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
По состоянию на начало 2022 года на портале были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко". Число пользователей "Дії" превысило 13 млн.
В августе прошлого года "Дія" получила награды за лучшие мобильное приложение и интерфейс.