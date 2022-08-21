В "Дії" появится англоязычная версия документов – Минцифры

По словам Федорова, недавно было запущено бета-тестирование обновления с документами на английском языке Фото из личного архива Михаила Федорова

"Сейчас мы переводим в "Дії" на английский язык загранпаспорт, водительские права и техпаспорт. Мы перевели ключевые документы, чтобы украинцы за рубежом могли их спокойно использовать. К примеру, во многих жизненных ситуациях украинцы ездят за границей с электронными водительскими удостоверениями. В ЕС знают, что "Дія" популярна в Украине, но есть потребность в переводе документов для местных служб. Потому мы и решили это сделать. Важно, что права и техпаспорт получат международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде. Это очередной шаг к международной интеграции действия", – подчеркнул Федоров.

По его словам, недавно было запущено бета-тестирование обновления с документами на английском языке.

"Проверим, правильно ли отображаются документы и их поля. Функция уже фактически готова, и мы планируем, что ее запуск состоится вместе с запуском военных облигаций, пенсионным удостоверением и видом на постоянное и временное проживание. Это будет комплексное обновление", – уточнил министр.