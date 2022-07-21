"Дія" завершила опрос по поводу замены герба на щите "Родины-матери"

"Цифры говорят сами за себя: этот опрос стал вторым по вовлеченности опросом в "Дії", в котором приняли участие около 780 тыс. человек", – отметил Ткаченко.
Вариант "оставить все как есть" набрал только 6%, а просто снять герб СССР – 9%. Министр культуры и информационной политики добавил, что он тоже выбрал вариант об установлении трезубца.
"Продолжаем работать над трансформацией монумента – его переосмыслением и техническими изменениями", – резюмировал Ткаченко.
"Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве, установленная в 1981 году на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Высота монумента с постаментом – 102 м.
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, запретив советскую символику. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.
Однако герб СССР со щита "Родины-матери" в Киеве так и не демонтировали. Среди причин, мешающих демонтировать герб, в Украинском институте нацпамяти назвала тогда технические и финансовые.
В декабре 2021 года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что демонтаж герба СССР будет стоить миллионы гривен.
7 июля в "Дії" начался опрос будущего символики на щите монумента "Родина-мать".