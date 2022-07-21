"Дія" завершила опрос по поводу замены герба на щите "Родины-матери"

"Цифры говорят сами за себя: этот опрос стал вторым по вовлеченности опросом в "Дії", в котором приняли участие около 780 тыс. человек", – отметил Ткаченко.

Вариант "оставить все как есть" набрал только 6%, а просто снять герб СССР – 9%. Министр культуры и информационной политики добавил, что он тоже выбрал вариант об установлении трезубца.

"Продолжаем работать над трансформацией монумента – его переосмыслением и техническими изменениями", – резюмировал Ткаченко.