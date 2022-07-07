В "Дії" запустили опрос по поводу герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве

"Технический процесс освобождения "Родины-матери" от советских пережитков – процесс достаточно непростой по безопасности. Важно это сделать так, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился. Для этого должны быть привлечены специалисты инженеры и архитекторы", – отметил министр культуры Александр Ткаченко.
Гражданам предлагается ответить на вопрос: "Что будем делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать"? Среди вариантов ответа:
Опрос будет проходить с 7-го по 21 июля этого года в приложении "Дія". Для этого в приложении нужно зайти во вкладку "Услуги", а затем – "Опросы" и выбрать соответствующий опрос. Проголосовать смогут украинцы старше 18 лет, а результаты будут доступны после завершения опроса.
На момент написания новости участие в голосовании приняли почти 200 тыс. человек.
"Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве, установленная в 1981 году на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Высота монумента с постаментом – 102 м.
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, запретив советскую символику. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.
Однако герб СССР со щита "Родины-матери" в Киеве так и не демонтировали. Среди причин, мешающих демонтировать герб, в Украинском институте нацпамяти назвала тогда технические и финансовые.
В декабре 2021 года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что демонтаж герба СССР будет стоить миллионы гривен.