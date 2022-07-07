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КИЕВ

В "Дії" запустили опрос по поводу герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве

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Опрос о демонтаже герба СССР со щита "Родины-матери" будет длиться до 21 июля
Опрос о демонтаже герба СССР со щита "Родины-матери" будет длиться до 21 июля
Фото: EPA

Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в "Дії" по поводу будущего символики на щите монумента "Родина-мать" в Киеве. Об этом министерство сообщило в Facebook.

"Технический процесс освобождения "Родины-матери" от советских пережитков – процесс достаточно непростой по безопасности. Важно это сделать так, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился. Для этого должны быть привлечены специалисты инженеры и архитекторы", – отметил министр культуры Александр Ткаченко.

Гражданам предлагается ответить на вопрос: "Что будем делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать"? Среди вариантов ответа:

  • оставить все, как есть;
  • снять герб СССР и оставить щит чистым;
  • заменить трезубцем – государственным гербом Украины.

Опрос будет проходить с 7-го по 21 июля этого года в приложении "Дія". Для этого в приложении нужно зайти во вкладку "Услуги", а затем – "Опросы" и выбрать соответствующий опрос. Проголосовать смогут украинцы старше 18 лет, а результаты будут доступны после завершения опроса.

На момент написания новости участие в голосовании приняли почти 200 тыс. человек.

Контекст:

"Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве, установленная в 1981 году на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Высота монумента с постаментом – 102 м.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, запретив советскую символику. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Однако герб СССР со щита "Родины-матери" в Киеве так и не демонтировали. Среди причин, мешающих демонтировать герб, в Украинском институте нацпамяти назвала тогда технические и финансовые.

В декабре 2021 года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что демонтаж герба СССР будет стоить миллионы гривен.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, СССР, Александр Ткаченко, голосование, приложение Дія, Министерство культуры и информационной политики
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