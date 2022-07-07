В "Дії" запустили опрос по поводу герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве

Опрос о демонтаже герба СССР со щита "Родины-матери" будет длиться до 21 июля Фото: EPA

"Технический процесс освобождения "Родины-матери" от советских пережитков – процесс достаточно непростой по безопасности. Важно это сделать так, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился. Для этого должны быть привлечены специалисты инженеры и архитекторы", – отметил министр культуры Александр Ткаченко.

Гражданам предлагается ответить на вопрос: "Что будем делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать"? Среди вариантов ответа:

оставить все, как есть;

снять герб СССР и оставить щит чистым;

заменить трезубцем – государственным гербом Украины.

Опрос будет проходить с 7-го по 21 июля этого года в приложении "Дія". Для этого в приложении нужно зайти во вкладку "Услуги", а затем – "Опросы" и выбрать соответствующий опрос. Проголосовать смогут украинцы старше 18 лет, а результаты будут доступны после завершения опроса.

На момент написания новости участие в голосовании приняли почти 200 тыс. человек.