Минимальная зарплата в 2023 году увеличиваться не будет – Аристов

Он отметил, что власть бы очень хотела повышать социальные стандарты, понимая, что в стране высокая инфляция, но в "военное время – очень четкие приоритеты". Аристов добавил, что большинство населения к этому относится с пониманием.
Но, напомнил он, минимальная зарплата вырастет в октябре этого года – до 6700 грн. Сейчас она составляет 6500 грн.
На социальную сферу в бюджете на 2023 год предусмотрено 403 млрд грн, рассказал депутат. По словам Аристова, бюджет разработан с учетом того, что военные действия в Украине продлятся весь 2023 год.
8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.
13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде.