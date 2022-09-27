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Минимальная зарплата в 2023 году увеличиваться не будет – Аристов

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В октябре этого года минимальная зарплата в Украине вырастет до 6700 грн
В октябре этого года минимальная зарплата в Украине вырастет до 6700 грн
Фото: depositphotos.com

Минимальная заработная плата в 2023 году останется на уровне конца этого года. Об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 27 сентября, заявил глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов.

Он отметил, что власть бы очень хотела повышать социальные стандарты, понимая, что в стране высокая инфляция, но в "военное время – очень четкие приоритеты". Аристов добавил, что большинство населения к этому относится с пониманием.

Но, напомнил он, минимальная зарплата вырастет в октябре этого года – до 6700 грн. Сейчас она составляет 6500 грн.

На социальную сферу в бюджете на 2023 год предусмотрено 403 млрд грн, рассказал депутат. По словам Аристова, бюджет разработан с учетом того, что военные действия в Украине продлятся весь 2023 год.

Контекст:

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде.

Теги: Украина, Кабинет Министров, инфляция, госбюджет, зарплата, бюджет, депутаты, Владимир Зеленский, минимальная зарплата, население, Юрий Аристов, Минфин
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