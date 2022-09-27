Минимальная зарплата в 2023 году увеличиваться не будет – Аристов

В октябре этого года минимальная зарплата в Украине вырастет до 6700 грн Фото: depositphotos.com

Он отметил, что власть бы очень хотела повышать социальные стандарты, понимая, что в стране высокая инфляция, но в "военное время – очень четкие приоритеты". Аристов добавил, что большинство населения к этому относится с пониманием.

Но, напомнил он, минимальная зарплата вырастет в октябре этого года – до 6700 грн. Сейчас она составляет 6500 грн.

На социальную сферу в бюджете на 2023 год предусмотрено 403 млрд грн, рассказал депутат. По словам Аристова, бюджет разработан с учетом того, что военные действия в Украине продлятся весь 2023 год.