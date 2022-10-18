Часть Житомира – со светом, с электротранспортом решение будет приниматься ночью – мэр

Об этом Сухомлин написал в Facebook.
"Часть города уже со светом. Восстановительные работы продолжаются. Электрики будут работать и ночью! Относимся с пониманием, – отметил он. – Электротранспорт. Тут труднее. Запуск тяговых подстанций даст большую нагрузку на сеть. Пока просчитываем варианты. Окончательное решение будет приниматься ночью".
Сухомлин также призвал жителей Житомира просчитать время, нужное, чтобы добраться на работу, в школы и садики.
"Количество коммунальных автобусов увеличиваем. И главное – привыкаем экономить! От каждого из нас зависит использованный кВт. Нам нужна победа! Поэтому учимся потреблять меньше электроэнергии", – резюмировал городской голова.
Из-за обстрела оккупантами 18 октября электротранспорт в Житомире не работал.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты больше недели обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру. После утренних обстрелов 18 октября без электричества временно остались 11 населенных пунктов Житомирской области, сообщали в ОВА в 10.40.
По словам Сухомлина, в Житомир прилетели три ракеты оккупантов, пострадали два человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.