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Часть Житомира – со светом, с электротранспортом решение будет приниматься ночью – мэр

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Из-за обстрела оккупантами 18 октября электротранспорт в Житомире не работал
Из-за обстрела оккупантами 18 октября электротранспорт в Житомире не работал
Фото: zt-rada.gov.ua

Мэр Житомира Сергей Сухомлин после ракетных ударов российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры утром 18 октября призвал жителей города рассчитывать на то, что электротранспорт на маршрут с утра 19 октября не выйдет.

Об этом Сухомлин написал в Facebook.

"Часть города уже со светом. Восстановительные работы продолжаются. Электрики будут работать и ночью! Относимся с пониманием, – отметил он. – Электротранспорт. Тут труднее. Запуск тяговых подстанций даст большую нагрузку на сеть. Пока просчитываем варианты. Окончательное решение будет приниматься ночью".

Сухомлин также призвал жителей Житомира просчитать время, нужное, чтобы добраться на работу, в школы и садики.

"Количество коммунальных автобусов увеличиваем. И главное – привыкаем экономить! От каждого из нас зависит использованный кВт. Нам нужна победа! Поэтому учимся потреблять меньше электроэнергии", – резюмировал городской голова.

https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey/posts/pfbid02sVPkYeUHN8asv8v9xPtczpZJNqYcqRNdcffwjJVqRQrc41Zcg7RkFJDBWKsZJKmJl

Из-за обстрела оккупантами 18 октября электротранспорт в Житомире не работал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты больше недели обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру. После утренних обстрелов 18 октября без электричества временно остались 11 населенных пунктов Житомирской области, сообщали в ОВА в 10.40.

По словам Сухомлина, в Житомир прилетели три ракеты оккупантов, пострадали два человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

Теги: Россия, Украина, Житомир, электричество, автобус, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, троллейбус, Сергей Сухомлин, школы, трамвай, мэр, российские оккупанты
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