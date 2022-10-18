Часть Житомира – со светом, с электротранспортом решение будет приниматься ночью – мэр

Из-за обстрела оккупантами 18 октября электротранспорт в Житомире не работал Фото: zt-rada.gov.ua

Об этом Сухомлин написал в Facebook.

"Часть города уже со светом. Восстановительные работы продолжаются. Электрики будут работать и ночью! Относимся с пониманием, – отметил он. – Электротранспорт. Тут труднее. Запуск тяговых подстанций даст большую нагрузку на сеть. Пока просчитываем варианты. Окончательное решение будет приниматься ночью".

Сухомлин также призвал жителей Житомира просчитать время, нужное, чтобы добраться на работу, в школы и садики.

"Количество коммунальных автобусов увеличиваем. И главное – привыкаем экономить! От каждого из нас зависит использованный кВт. Нам нужна победа! Поэтому учимся потреблять меньше электроэнергии", – резюмировал городской голова.

Из-за обстрела оккупантами 18 октября электротранспорт в Житомире не работал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)