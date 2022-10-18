В Житомире из-за обстрела оккупантов не работает электротранспорт – мэр

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

"Точно могу сказать, что сегодня электротранспорт в городе работать не будет. В последнее время мы выпускали в два раза меньше электротранспорта, включали режим экономии для того, чтобы не было веерных отключений. Мы также отключали уличное освещение… Нам в первую очередь нужно обеспечить энергоснабжение в многоэтажках и водоканал, теплокоммунэнерго", – сказал городской голова Житомира.

По словам Сухомлина, пока сложно оценить масштабы ущерба и сколько времени потребуется на полную ликвидацию последствий ракетных ударов – все упирается в вопрос мощностей.

Всего, как отметил мэр, в Житомир прилетели три ракеты оккупантов, пострадали два человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

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