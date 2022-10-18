В Житомире из-за обстрела оккупантов не работает электротранспорт – мэр

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
"Точно могу сказать, что сегодня электротранспорт в городе работать не будет. В последнее время мы выпускали в два раза меньше электротранспорта, включали режим экономии для того, чтобы не было веерных отключений. Мы также отключали уличное освещение… Нам в первую очередь нужно обеспечить энергоснабжение в многоэтажках и водоканал, теплокоммунэнерго", – сказал городской голова Житомира.
По словам Сухомлина, пока сложно оценить масштабы ущерба и сколько времени потребуется на полную ликвидацию последствий ракетных ударов – все упирается в вопрос мощностей.
Всего, как отметил мэр, в Житомир прилетели три ракеты оккупантов, пострадали два человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты больше недели обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру. После утренних обстрелов 18 октября без электричества временно остались 11 населенных пунктов Житомирской области, сообщали в ОВА в 10.40.