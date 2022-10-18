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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Житомире из-за обстрела оккупантов не работает электротранспорт – мэр

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В Житомир прилетели три ракеты оккупантов, отметил мэр
В Житомир прилетели три ракеты оккупантов, отметил мэр
Фото: wikipedia.org

В Житомире после ракетных ударов российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры утром 18 октября перестали курсировать трамваи и троллейбусы.

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

"Точно могу сказать, что сегодня электротранспорт в городе работать не будет. В последнее время мы выпускали в два раза меньше электротранспорта, включали режим экономии для того, чтобы не было веерных отключений. Мы также отключали уличное освещение… Нам в первую очередь нужно обеспечить энергоснабжение в многоэтажках и водоканал, теплокоммунэнерго", – сказал городской голова Житомира.

По словам Сухомлина, пока сложно оценить масштабы ущерба и сколько времени потребуется на полную ликвидацию последствий ракетных ударов – все упирается в вопрос мощностей.

Всего, как отметил мэр, в Житомир прилетели три ракеты оккупантов, пострадали два человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты больше недели обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру. После утренних обстрелов 18 октября без электричества временно остались 11 населенных пунктов Житомирской области, сообщали в ОВА в 10.40.

Теги: Россия, Украина, Житомир, электричество, трамваи, обстрелы, война России против Украины, ущерб, ракеты, троллейбус, Сергей Сухомлин, разрушения, инфраструктура, трамвай, мэр, российские оккупанты
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