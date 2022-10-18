ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Проигрыш России неизбежен, его уже нельзя остановить, и он приведет к ее разрушению

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Буданов убежден, что проигрыш России в войне неизбежен, несмотря на то, что Кремль пытается "не проиграть" в Украине
Буданов убежден, что проигрыш России в войне неизбежен, несмотря на то, что Кремль пытается "не проиграть" в Украине
Фото: gur.gov.ua

В руководстве России уже осознают, что выиграть войну в Украине государство-оккупант не сможет, и теперь руководствуются концепцией "главное – не проиграть". Об этом глава Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью проекту "Орестократія", которое издание "Обозреватель" опубликовало 18 октября.

Буданов отметил, что окружение президента РФ Владимира Путина  – это не однородная масса, оно делится, в частности, на условных "ястребов" и "голубей". Обе эти "башни Кремля", по словам разведчика, осознают, что РФ проигрывает войну, но предлагают кардинально разные способы выхода из этой ситуации.

"Одни понимают четко, что нужно останавливаться и искать какое-то мирное урегулирование, другие считают, что Россия прекратит свое существование, если они не пойдут дальше, если их победят, скажем так", – пояснил глава ГУР МО Украины.

Поэтому, добавил Буданов, сейчас в РФ появился новый тезис, который "совершенно откровенно" озвучивает и руководство России: "главная задача – не проиграть".

"Уже не идет речь о том, чтобы выиграть. Не проиграть. "Мы не можем позволить проиграть", "главное – не проиграть" и так далее – интерпретации разные, но посыл именно этот", – указал он.

Глава украинской военной разведки подчеркнул, что "не проиграть", по его мнению, РФ не сможет.

"Я с ними здесь согласен: проигрыш России – неизбежен, его уже нельзя остановить, и он приведет к ее разрушению", – заявил Буданов.

Если же в окружении Путина победят условные сторонники мира (Буданов отказался перечислять "голубей" поименно), то, по мнению разведчика, они смогут признать, что "все это" со стороны РФ "было ошибкой".

"Войска отойдут назад, за админграницу 91-го года, и [российские власти] перегрузят как-то отношения со всем миром", – спрогнозировал Буданов.

Глава ГУР МО Украины резюмировал, что независимо от того, чья точка зрения, "голубей" или "ястребов", победит в РФ, итог будет один – видоизменение России после войны.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".

Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

В интервью "Немецкой волне" в начале июня советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович тоже высказал предположение, что активное контрнаступление ВСУ смогут начать в конце лета, после того как "западное оружие поступит в достаточном количестве".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что для Украины важно завершить активную фазу войны до конца осени.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, оккупация, Министерство обороны Украины, разведка, вторжение, разведчики, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Звучит круто". The Rasmus записала совместный трек с Kalush Orchestra на украинском языке. Аудио
"Звучит круто". The Rasmus записала совместный трек с Kalush Orchestra на украинском языке. Аудио
"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление
"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление
"Это страшно. Ну как так?!" Сопонару прокомментировала слухи о болезни Винника и его отъезд за границу
"Это страшно. Ну как так?!" Сопонару прокомментировала слухи о болезни Винника и его отъезд за границу
Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Видео
Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Видео
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева G
Дмитрий ГОРДОН
Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев
Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
Похудевшая Адель сходила на двойное свидание с американским комиком и его женой
Похудевшая Адель сходила на двойное свидание с американским комиком и его женой
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями
  Дорофеева в новом клипе показала свой дом. Артистка посвятила видео волонтерам из "Добробата". Видео
  Дорофеева в новом клипе показала свой дом. Артистка посвятила видео волонтерам из "Добробата". Видео
Хименес-Браво поделился рецептом супа-пюре из тыквы
Хименес-Браво поделился рецептом супа-пюре из тыквы
В рейтинг "Лидеры нового поколения" от журнала Time вошли две известные украинки
В рейтинг "Лидеры нового поколения" от журнала Time вошли две известные украинки
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (240872)
2
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (91625)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (42549)
4
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (40990)
5
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (32809)
6
"Сейчас сделала перерыв, потому что нужна стабильность". Третья жена Арестовича рассказала о своих увлечениях (32076)
7
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (30947)
8
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли (30329)
 
 
 
 