Буданов: Проигрыш России неизбежен, его уже нельзя остановить, и он приведет к ее разрушению

Буданов убежден, что проигрыш России в войне неизбежен, несмотря на то, что Кремль пытается "не проиграть" в Украине Фото: gur.gov.ua

Буданов отметил, что окружение президента РФ Владимира Путина – это не однородная масса, оно делится, в частности, на условных "ястребов" и "голубей". Обе эти "башни Кремля", по словам разведчика, осознают, что РФ проигрывает войну, но предлагают кардинально разные способы выхода из этой ситуации.

"Одни понимают четко, что нужно останавливаться и искать какое-то мирное урегулирование, другие считают, что Россия прекратит свое существование, если они не пойдут дальше, если их победят, скажем так", – пояснил глава ГУР МО Украины.

Поэтому, добавил Буданов, сейчас в РФ появился новый тезис, который "совершенно откровенно" озвучивает и руководство России: "главная задача – не проиграть".

"Уже не идет речь о том, чтобы выиграть. Не проиграть. "Мы не можем позволить проиграть", "главное – не проиграть" и так далее – интерпретации разные, но посыл именно этот", – указал он.

Глава украинской военной разведки подчеркнул, что "не проиграть", по его мнению, РФ не сможет.

"Я с ними здесь согласен: проигрыш России – неизбежен, его уже нельзя остановить, и он приведет к ее разрушению", – заявил Буданов.

Если же в окружении Путина победят условные сторонники мира (Буданов отказался перечислять "голубей" поименно), то, по мнению разведчика, они смогут признать, что "все это" со стороны РФ "было ошибкой".

"Войска отойдут назад, за админграницу 91-го года, и [российские власти] перегрузят как-то отношения со всем миром", – спрогнозировал Буданов.

Глава ГУР МО Украины резюмировал, что независимо от того, чья точка зрения, "голубей" или "ястребов", победит в РФ, итог будет один – видоизменение России после войны.