Обстрелы Украины оккупантами, бои за Херсон, конец Путина, Буданов. "Гордон по четвергам". Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время эфиров журналист отвечал на вопросы зрителей. Он, в частности, говорил о ситуации на фронте, массовых обстрелах оккупантами украинских городов и последствиях этого, контрнаступлении украинской армии и боях за Херсон, руководителе военной разведки Кирилле Буданове и будущем президента РФ Владимира Путина.

"Ясно, что Путина не будет. Или физически, или на троне, или еще как-то... Но он не сможет удержаться. В ситуации, когда весь мир против него, удержаться невозможно", – сказал Гордон, отвечая на один из вопросов.

Гордон запустил программу в мае 2019 года, она периодически выходит по четвергам.